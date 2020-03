Greiz und Umgebung: „Bitte bleibt den Einzelhändlern treu“

Die Corona-Krise hält die Welt und auch die Stadt Greiz weiterhin in ihrem Griff. Besonders hart getroffen sind derzeit die Unternehmen, die nicht als systemrelevant gelten und deswegen schon vor einiger Zeit ihre Türen schließen mussten. Viele versuchen, irgendwie doch noch die Fixkosten zu decken, aber das ist nicht bei allen möglich, wie eine kleine Umfrage zeigt.

Silvia Biering, der Italo-Fashion und Natur-Pur in der Greizer Brückenstraße gehören, hört man am Telefon an, wie ihr das Thema zu schaffen macht. Über das Internet könne sie ihre Waren nicht verkaufen, sagt sie. „Die Kunden müssen das ausprobieren und anziehen.“ Es sei eine beängstigende Situation und für ihr Geschäft laufe es nicht so gut. „Der tägliche Umsatz bleibt aus, aber die Fixkosten laufen weiter.“ Dazu kommt, dass sie eigentlich gerade jetzt ihr Hauptgeschäft mit der Frühjahrs-/Sommermode machen müsste. „Das ist der Hauptumsatz und der fehlt. Den werden wir auch nicht wieder aufholen.“

Die größte anzunehmende Katastrophe

Es ist bereits das zweite Mal in nicht einmal zehn Jahren, dass sie sich mit einer schlimmen Katastrophe konfrontiert sieht. Auch das Hochwasser 2013 traf die Geschäfte in der Brückenstraße hart, viele mussten neustarten. Jetzt ist das wieder der Fall, doch gibt es einen Unterschied: „Nach dem Hochwasser wussten wir, wir müssen jetzt anpacken und in 14 Tagen geht es wieder los. Jetzt kann man nicht voraussehen, wie lange die Lage so bleibt, wie sie ist. Wir wissen nicht, wann es vorbei ist.“

Sie könne nur hoffen, dass die Kundschaft zurückkehre, wenn sie wieder öffnen könne, doch schon jetzt sei klar: „Es wird nie wieder so sein wie vor der Krise. Wir können nur Daumen drücken, dass es so bald wie möglich weitergeht und wir das, auch finanziell, überstehen“, sagt sie auch in Namen vieler anderer Gewerbetreibender.

„Es ist für unsere Einzelhändler die größte anzunehmende Katastrophe“, sagt Sylvio Richter vom Gewerbeverband Zeulenroda-Triebes. Vor allem für Unternehmer, die mit Saisonware handeln. Die haben gerade frisch die Lager gefüllt und können sie jetzt nicht verkaufen. Sollten die Maßnahmen bis in den Herbst anhalten, stünden wahrscheinlich viele dieser Läden vor dem aus. „Unsere Innenstadt besteht fast nur aus kleineren Geschäften, die kaum Reserven haben“, sagt Sylvio Richter, Ansprechpartner für den Handel. Schon jetzt könnten die Folgen deswegen in der Zukunft verheerend sein. Denn auch Maßnahmen wie Kredite und Mietstundungen würden das Problem ja nur nach hinten verlagern. „Die Kunden, die mir jetzt wegbrechen, kommen ja nach dem Ende der Krise nicht doppelt“, sagt er.

Betroffen seien aber nicht nur die Läden, die jetzt geschlossen bleiben müssen. Auch Geschäfte, die geöffnet bleiben dürfen, wie Optiker, würden das gesunkene Interesse an der Innenstadt zu spüren bekommen. „Ob es danach noch mal so wird wie vorher, ist fraglich“, sagt Sylvio Richter.

Veranstaltungswerbung bricht weg

Denn der Online-Handel würde in der Krise seinen Vorsprung weiter ausbauen und Leute erreichen, die bisher damit keine Berührungspunkte hatten. Wichtig sei es jetzt, dass die Hilfen der Bundesregierung greifen. Der Gewerbeverband versorge Mitglieder und andere Händler mit den nötigen Informationen und Anträgen.

In den kommenden Tagen wolle man sich mit den Händlern noch mal an einen Tisch setzen und dabei auch Möglichkeiten für Lieferdienste diskutierten. Bisher hätten viele Händler unter anderem wegen der hohen Kosten durch Rücksendungen und der kleinen Größe des Betriebs darauf verzichtet. „Es ist schwer, jetzt über Nacht einen Online-Shop aus der Taufe zu heben“, sagt Sylvio Richter. Über Instagram und Facebook versuchen einige Läden zumindest im Gespräch zu bleiben, indem sie beispielsweise neue Kollektionen präsentieren.

„Bei uns ist vor allem die Eventsparte betroffen“, sagt Michael Täubert von Täubert-Design. Die Haus- und Gartenmesse musste schon in den Oktober verschoben werden, bei Veranstaltungsflyern oder der Werbung für Veranstaltungen merke man natürlich gerade schon einen starken Einbruch, da sie abgesagt seien. Man habe etwas Vorlauf in der Produktion und dadurch momentan noch gut zu tun, aber es würden „deutlich weniger“ Anfragen. Durch verschiedene Aktionen versuche man derzeit auf sich aufmerksam zu machen und zum Beispiel für die bedruckten Leinwände oder Wandtapeten zu werben, falls jemand die Zeit nutzen wolle, um zu renovieren. Kurzarbeit habe man zwar beantragt, aber noch nicht ausgerufen.

Täubert ist zudem Vertreter des Unternehmernetzwerkes Greiz/Reichenbach, einem Zusammenschluss vieler Händler aus der Region, die jüngst mit einer Pressemitteilung auf die schwierige Situation aufmerksam machten. „Gesundheit hat oberste Priorität und daher haben wir Verständnis für alle getroffenen Maßnahmen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen“, wird darin Kerstin Koker zitiert, Inhaberin des Männerladens „Outfit“ in Greiz. Sie sei überzeugt, dass die Pandemie eine große Herausforderung für alle Menschen ist und musste ihre Laden schließen.

Zulieferung teilweise sehr schwierig

„Bitte bleibt den Einzelhändlern treu und shoppt jetzt nicht online“, richte sie Ihren Appell an alle Kunden. Im Unternehmernetzwerk hat man jetzt auf ein Online-Treffen umgestellt, bei dem jeden Freitag per Videokonferenz gemeinsam kreative Ideen für die Zeit der Krise und danach gesucht werden. Die Unternehmen rücken näher zusammen, helfen sich gegenseitig und empfehlen sich untereinander, sodass die Aufträge hier in der Region bleiben und hier vor Ort Arbeitsplätze sichern, so die Mitteilung.

Das Problem bei ihm seien derzeit die Zulieferer, sagt Jens Geißler, Chef von Feutron Klimasimulation in Langenwetzendorf und Blechtech in Greiz. „Die Produktion läuft derzeit noch relativ normal, aber wir machen jeden Tag eine Analyse, was an Waren ankommt.“ Man wisse es derzeit nicht genau, da viele Zulieferer in Italien oder auch China ihren Sitz haben. „Es gibt immer wieder Engpässe.“ Das gelte auch andersherum, man produziere bei Feutron derzeit Maschinen, die nicht nach Spanien oder in die Türkei ausgeliefert werden können.

Das Problem sei für ihn derzeit jedoch nicht die aktuelle Krise, sondern die Zeit danach, da die Angebotstätigkeit nachlasse. Weil viele große Firmen, etwa Autozulieferer, in Kurzarbeit seien, fehlten die Ansprechpartner, die eigentlich die Aufträge für die Zukunft machen müssten. „Ich befürchte, dass wir deswegen zeitversetzt in ein Loch fallen werden.“ Für Blechtech gelte Ähnliches, denn es gebe große Unsicherheiten über die Zukunft im Baugewerbe und der öffentlichen Hand.