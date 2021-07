Greiz: Vogtland Philharmonie gibt weitere Konzerttermine bekannt

Greiz. Nach fast neunmonatiger Zwangspause gab die Vogtland Philharmonie im Neuberinhaus Reichenbach und in der Vogtlandhalle Greiz (im Foto) ihr erstes Sinfoniekonzert in diesem Jahr. Eigentlich wäre es bereits das neunte der Saison gewesen. Umso mehr freuten sich Musiker und Publikum auf das Wiedersehen. Im Gepäck hatte das Orchester auch zwei sehnsüchtig erwartete Flyer, die eine Terminvorschau bis zum 3. Oktober und eine Übersicht der Sinfoniekonzertreihen in Greiz und Reichenbach beinhalten. Der momentanen Situation ist es geschuldet, dass nicht das übliche Jahresheft sondern nur ein kurz gefasster Terminhorizont veröffentlicht wird. Die Flyer gibt es in den Veranstaltungshäusern und weiteren Auslagestellen sowie zum Download auf www.v-ph.de. Hier gibt es auch eine Übersicht über die nächsten Konzerte.