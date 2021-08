Greiz: Wanderung im Elstertal

Greiz. Die Naturführerin Heike Geithel lädt zu einer Tour ein.

Die Naturführerin Heike Geithel bietet am Samstag, 4. September, eine naturkundliche Wanderung zu besonderen Schieferformationen, dem größten Schlingenberg der Region, Tunneln als Winterquartier für Fledermäuse und zu sagenhaften Flecken an, heißt es in einer Mitteilung. Festes Schuhwerk sei dabei erforderlich.

Getroffen werde sich an dem Samstag um 13 Uhr am Naturdenkmal Schieferbruch Lehnamühle. Die Wanderung koste sieben Euro für die Führung und einen Imbiss.

Eine Anmeldung per E-Mail an heikegeithel@freenet.de oder telefonisch unter 0176/368 998 25 sei notwendig.