Greiz: Wanderung zur Landesgrenze

Die Mitglieder der Freien Greizer Wandergruppe treffen sich zu ihrer ersten Tour nach der Corona-Pause am Mittwoch, 2. September, um 9 Uhr in Greiz an der Blumenuhr.

Eine etwa 14 Kilometer lange Wanderung führt über Höllgrund, Mühlenhäuser, Stausee Tremnitz, Hohndorf und Hohengrün zur Mittagseinkehr in die Landesgrenze, heißt es. Danach gehe es über den Ziegenhals zum Markt in Elsterberg, von dort könne mit dem Bus nach Greiz gefahren werden.

Die Rückkehr in Greiz sei gegen 15 Uhr, ein Mund- und Nasenschutz mitzubringen.