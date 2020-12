Greiz: Weihnachtsmann bringt Geschenke

Zwar kein Weihnachtsmann in der Vogtlandhalle, dafür aber Geschenke. Die beliebte Traditionsveranstaltung „Wir warten auf den Weihnachtsmann“, die alljährlich am 24. Dezember in der Vogtlandhalle Greiz stattfand, wird es aus aktuellem Anlass in diesem Jahr nicht geben.

Da sich der Weihnachtsmann aber auf diese Veranstaltung vorbereitet und seinen Geschenkesack bereits geschnürt hat, will er seine Gaben nun auch unter die Kinder bringen, heißt es in einer Mitteilung.

Aus diesem Grund liegen ab sofort für alle Kinder, die eine Karte für die geplante Veranstaltung besitzen, kleine Geschenke an der Kasse der Vogtlandhalle Greiz bereit. Diese könnten zu den gewohnten Öffnungszeiten, also Montag bis Donnerstag von 9 bis 18 Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr abgeholt werden.

Bereits gekaufte Tickets für die Veranstaltung könnten ebenfalls zu den genannten Öffnungszeiten zurück gegeben werden.