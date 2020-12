Greiz: Wenn der Druck zu Hause wegen Corona größer wird

Greiz Gemeinsame Aktion für Kinder und Jugendliche in Not

Greiz. Mit dem Lockdown sind die Schulen geschlossen, es findet vorerst bis zum 10. Januar kein Präsenzunterricht statt. Ein wichtiger Raum für soziale Kontakte, Strukturen und Bildung für Kinder und Jugendliche bricht damit weg. Mit wem können sich Kinder und Jugendliche austauschen, wenn der Druck zu Hause wegen der Corona-Krise größer wird? Diese fortschreitenden Einschränkungen stellen Familien, gerade jetzt zwischen Weihnachten und Silvester, erneut vor eine Belastungsprobe. Enttäuschte Erwartungen hinsichtlich des Weihnachtsfestes, ungewisse Aussichten auf das neue Jahr, stellen im Lockdown große Risiken für familiäre Konflikte dar.

Plakate sollen auf Hilfsangebot aufmerksam machen

Das Landratsamt Greiz und das Jugendamt sowie der Diakonieverein Carolinenfeld haben deshalb in einer gemeinsamen Aktion, Plakate mit den Notrufnummern des Kinder- und Jugend-Sorgentelefons Thüringen und des Kinder- und Jugendschutzdienstes Greiz „Die Insel“ an Wohnungsgenossenschaften verteilt, mit

der Bitte, diese in den Wohnhäusern anzubringen. Das teilt die Behörde in einer Pressemittteilung mit.

Bisher mit im Boot seien die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Greiz (GWG), die Wohngenossenschaft Waldberg und die Greizer gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft mbH (GEWOG).

Kinder und Jugendliche leiden psychisch unter der Krise

Mehrere Studien legen nahe, dass die Corona-Krise und das Leben im Lockdown teils gravierende Auswirkungen auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen haben. Eine Studie des Deutschen Jugendinstituts (DJI) kommt zu dem Schluss, dass für einige einige Kinder die Pandemie mit Gefühlen der Einsamkeit, Ängsten und Niedergeschlagenheit verbunden ist. Bereits im Sommer sorgte die „Copsy“-Studie („Corona und Psyche“) des Uniklinikums Hamburg Eppendorf für Aufsehen. 71 Prozent der Kinder und Jugendlichen fühlten sich demnach durch die Pandemie äußerst oder ziemlich belastet. Doppelt so viele Kinder wie zuvor berichteten demnach über eine niedrige Lebensqualität. Psychische Probleme wie Stress und Depressionen haben man bei 31 Prozent statt wie zuvor bei 18 Prozent der Kinder und Jugendlichen festgestellt. Vor allem Angststörungen hätten zugenommen

Kinder und Jugendliche im Lebensumfeld erreichen

Ziel der Aktion sei es laut Landratsamt Greiz, Kinder und Jugendliche dort zu erreichen, wo ihr Lebensumfeld ist. Darauf aufmerksam zu machen, dass trotz der zunehmenden sozialen Isolation, welche die Corona-Krise mit sich bringt, Wege und Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Man wünsche sich für das kommende Jahr noch mehr Mitstreiter für diese Plakataktion gewinnen zu können, heißt es weiter.

Die Nummer des Kinder- und Jugend-Sorgentelefon Thüringen lautet: 0800/0 08 00 80. Der Kinder- und Jugendschutzdienst Greiz „Die Insel“ ist zu erreichen unter Telefon 03661/2617 oder kinderschutz@diakonie-greiz.de.