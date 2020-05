Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Greiz will Gastronomen und Alltagshelden helfen

Mit einer besonderen Aktion wollen der Greizer Bürgermeister, Alexander Schulze (parteilos), beziehungsweise die Stadt Greiz zugleich den Greizer Gastronomen helfen wie auch den Alltagshelden der Corona-Krise ein Dankeschön für ihre Leistungen sagen.

Wie es nun in einer Pressemitteilung aus der Stadtverwaltung heißt, wurde ein Spendenkonto eingerichtet, auf dem alle Interessierte Geld einzahlen können. Von diesem sollen Gutscheine für Greizer Gastronomie-Einrichtungen gekauft werden, die dann an die Alltagshelden - Mitarbeiter in der Pflege, in Praxen und Krankenhäusern, in Seniorenheimen, Erzieherinnen in der Notbetreuung der Kitas, Polizisten oder die Frauen und Männer in den Supermärkten - verschenkt werden sollen.

Der Greizer Bürgermeister Alexander Schulze wolle Hilfe und Unterstützung für die Einen mit dem Dank und der Wertschätzung für die Anderen in einer außergewöhnlichen Aktion verbinden, heißt es in der Mitteilung. Auf der einen Seite stünden die Gastronomen - allein 42 Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern in Greiz -, für die Lage existenzbedrohend werde, auf der anderen Seite die Menschen, die schon seit Wochen einen besonders harten Alltag zu bewältigen hätten. Beide wolle man nun unterstützen.

„Einige Anfragen von Menschen, die helfen wollen, haben mich im Rathaus bereits erreicht“, wird Schulze zitiert. „Die Aktion ist eine gute Gelegenheit, sich bei den Alltagshelden zu bedanken und den Gastronomen unter die Arme zu greifen, um diese schwere Zeit zu überstehen. Bitte helfen Sie mit.“

Das Spendenkonto der Stadt lautet:

"Corona-Hilfe Greiz"

Sparkasse Gera-Greiz

IBAN: DE09 8305 0000 0014 4766 90

Es wird darum gebeten, als Verwendungszweck das Stichwort „Spende Corona-Hilfe Greiz“ anzugeben.