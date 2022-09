Greiz. Abschlussfeier des Berufsbildungszentrums

33 Absolventen des Staatlichen Berufsbildungszentrums Ernst Arnold in Greiz-Zeulenroda erhielten jetzt ihre Abschlusszeugnisse in der Greizer Vogtlandhalle. Sie haben erfolgreich ihre Ausbildung in den Berufen Altenpflegehilfe, Gesundheits- und Krankenpflegehilfe, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Altenpflege abgeschlossen und starten nun ins Berufsleben.