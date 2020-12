Greiz: Zweckverband schließt Geschäftsstelle wegen Corona

Die Geschäftsstelle des Zweckverbandes Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Weiße Elster/Greiz (Taweg) bleibt ab sofort für den Besucherverkehr geschlossen. Darüber informierte der Zweckverband nun.

Der Taweg müsse angesichts der aktuellen Bedrohungslage durch das Coronavirus in jedem Fall die öffentliche Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung im Verbandsgebiet aufrecht erhalten und will durch die Maßnahme verhindern, dass Mitarbeiter in Quarantäne geschickt werden müssen, indem alle nicht unbedingt notwendigen Kontakte außerhalb des Betriebes eingeschränkt werden.

Zudem informiert der Zweckverband darüber, dass es aktuell zu Verzögerungen bei der Bearbeitung der Vorgänge kommen kann. Diese würden aber alle nach Dringlichkeit behandelt.

Die Greizer können sich dennoch mit ihren Anliegen an den Zweckverband wenden. Das ist über den Briefkasten an der Straße, per Mail an info@taweg-greiz.de, telefonisch über 03661/61 70 oder per Fax über die Nummer 03661/617 150 möglich. Es wird darum gebeten, eine Telefonnummer für die Kontaktaufnahme anzugeben.