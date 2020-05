Greiz. Die Fahrerin einer Simson verlor an einer Steigung die Kontrolle. Sie und ihre Mitfahrerin mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Greiz: Zwei Jugendliche verletzen sich bei Sturz mit Moped

Zwei Jugendliche wurden bei einem Unfall am Montagmorgen in der Greizer Leonhardtstraße verletzt. Wie die Polizei mitteilt, verlor die 16-jährige Fahrerin einer Simson an einer Steigung die Kontrolle über ihr Gefährt und stürzte.

Sowohl sie als auch ihre ebenfalls 16-Jährige Mitfahrerin wurden bei dem Sturz verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Greizer Polizei.

