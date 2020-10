Greiz: Zweite Bank für Wanderer gestiftet

„Sie ist wieder da, die massive Sitzbank an der Straße Siedlung Freiheit. Wanderer haben nun zwischen Schönfeld und Reinsdorf wieder die Möglichkeit, sich auszuruhen. Sie können dabei unter einer alten Eiche eine herrliche Aussicht auf Greiz genießen“. Mit diesen Worten weißt Torsten Röder, Präsident des Freundeskreises Bürgerstiftung (BS) Greiz, auf das Engagement eines Bank-Stifters aus Schönfeld hin.

René Erler, Inhaber der Firma Bauservice Erler, hatte in Eigenregie die erste Bank zwischen Schönfeld und Reinsdorf bereits 2012 errichtet. Diese verschwand 2019, nachdem sie witterungsbedingt umgestürzt war. Nun hat René Erler das selbst gebaute Nachfolgemodell an gleicher Stelle errichtet.

Ein kleines Schild weist auf den Bankstifter hin und bittet um Erhalt der Bank. „Gerade, weil es eine völlige Privatinitiative ist, gebührt Herrn Erler besonderer Dank für sein Engagement für unsere Stadt.“ so Röder.

Zugleich wies dieser darauf hin, dass die Bürgerstiftung ein Projekt „Bank-Stifter“ anbietet. Nicht jeder habe die Möglichkeit, eine solche Bank selbst zu fertigen. Im Rahmen des Bürgerprojektes kann auch eine „Zielspende“ erfolgen, die wunschgemäß eingesetzt wird. „Zum Beispiel eben für zusätzliche Bänke, denn nach wie vor fehlt es an Sitzgelegenheiten. Nicht nur in der Innenstadt, sondern auch an touristischen Hotspots“, so Röder.

„Denkbar wären diese an Aussichtspunkten wie am Papiermühlenweg, am Tempel, am Köhlersteig und vielen anderen Punkten. Angesichts von zu erwartenden coronabedingten Einnahmeausfällen in den Kommunalhaushalten werden solche freiwilligen Ausgaben sicher nach hinten rücken“, vermutet Röder.