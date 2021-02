Greizer AfD-Kreistagsfraktion wieder vollständig

Eine Gruppe von AfD-Mitgliedern aus der Greizer Kreistagsfraktion hatte im November verkündet, den Fraktionsvorsitzenden Torsten Braun abgewählt und Torsten Röder ausgeschlossen zu haben.

Schon damals hatten die Betroffenen angekündigt, das rechtlich prüfen zu lassen. Nun hat das Verwaltungsgericht Gera beide Vorgänge in einem Eilverfahren zunächst als rechtswidrig gekippt, wie es in einer Mitteilung heißt. Zudem habe es zu erkennen gegeben, dass es auch im Hauptsacheverfahren so entscheiden werde.

Sigvald Hahn und Robby Schlund, die einzigen beiden AfD-Fraktionsmitglieder, die in der Mitteilung namentlich genannt werden, seien "eines Besseren belehrt" worden, wird Braun zitiert. Er erhebt auch Vorwürfe gegenüber der Greizer Landrätin, Martina Schweinsburg (CDU). Sie und der Ältestenrat hätten trotz seiner "zutreffender Beanstandungen und rechtlichen Hinweise" alles sofort akzeptiert, "um die nötigen Stimmen für ihren Kreishaushalt 2021/22 ohne Änderungen bei einem Teil der AfD-Fraktion sichern zu können". Röder sehe das ähnlich, bedanke sich aber zunächst bei den Unterstützern, "in der Bevölkerung, im neuen Gebietsverband Greiz-Umland und vor allem der AfD-Bürgerfraktion im Stadtrat Greiz, die voll hinter mir standen".