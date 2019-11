Die Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse des Vereins für Aquarien- und Terrarienkunde Wasserrose Greiz hat in der Park- und Schlossstadt schon eine lange Tradition. Seit vielen Jahren laden die Vereinsmitglieder zweimal im Jahr alle Interessierten dazu ein – einmal im Frühjahr und einmal im Herbst.

Am Sonntag stand nun in den Räumlichkeiten der Akademie für Wirtschaft und Technologie (AWT) in der August-Bebel-Straße in Greiz die Herbstauflage an. Gemeinsam mit Vereinsvertretern aus Jena, Apolda, Gera und Elsterberg hatten die Greizer diese Veranstaltung organisiert und vorbereitet. „Man hilft sich gegenseitig aus, um den Besuchern eine schöne Bandbreite anbieten zu können“, erklärte die Vorsitzende des Greizer Vereins, Carola Schau.

Außerdem sei es so möglich, auch Wasserpflanzen und Fische zu zeigen, die man sonst vielleicht nicht sehe, da sie in Großmärkten kaum oder gar nicht angeboten würden. Das werde immer gut angenommen, freute sich Schau, dass sie auch am Sonntag rund 200 Gäste bei der Börse begrüßen konnte. „Mit dieser Zahl sind wir sehr zufrieden. Sie entspricht in etwa den Besucherzahlen der vergangenen Jahre, liegt aber eher am oberen Ende. Es war ein schöner Andrang und alle Menschen waren sehr interessiert an unserer Arbeit. Auch die Aussteller sind mit der Börse zufrieden“, sagte sie.

Die ersten Gäste hätten schon am Eingang angestanden, da war die Veranstaltung noch gar nicht eröffnet.

Doch auf der Börse gab es nicht nur die titelgebenden Zierfische und Wasserpflanzen zu bestaunen und zu kaufen. Die Aquarianer hatten auch neben Fischen eine große Vielfalt von Wasserbewohnern mitgebracht, von Garnelen bis hin zu Schnecken. Alle stammten sie aus der eigenen Zucht der Aussteller, die sie an Mann und Frau brachten. Auch ein wenig Zubehör konnte erworben werden. Doch der Verkauf war nur einer der Aspekte, weswegen man die Börse ins Leben gerufen hatte. Eine große Rolle spiele auch der Austausch, zum einen zwischen den unterschiedlichen Vereinsmitgliedern, zum anderen natürlich aber auch mit den Besuchern, die alle ihre Fragen loswerden konnten und zu den verschiedensten Dingen beraten wurden.

Zwar sei die Börse mit ihren rund ein Dutzend Ausstellern nicht die größte ihrer Art, so Schau. Aber es sein eine kleine und feine Aktion, für die man jetzt schon an der Fortsetzung arbeitet.

Ein besonderer Dank gelte laut der Vereinsvorsitzenden der AWT, in deren Räumen man die Börse schon seit zwei oder drei Jahren veranstalten dürfe. „Wir sind sehr froh, dass wir seit dieser Zeit hier sein dürfen“, so Schau. Es sei nicht einfach, die passenden Räume für eine solche Aktion zu finden, weswegen man sich umso mehr freue, dass dieses mit Hilfe der AWT nun schon seit einigen Jahren gelungen sei.

Die Termine für die nächsten beiden Börsen des Vereins stehen bereits fest. Sie sollen am 15. März und am 22. November 2020 wieder bei der AWT stattfinden.