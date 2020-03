Greizer Astronomen und Gymnasiasten vertiefen Kooperation

Dass die Schüler des Ulf-Merbold-Gymnasiums Greiz mit den Mitgliedern der Astronomischen Gesellschaft Greiz (AGG) eng zusammenarbeiten, ist nicht neu.

Im vergangenen Jahr konnte der heutige Elftklässler Konrad Thiel sogar den Bundeswettbewerb von Jugend forscht erreichen und holte dort einen beachtlichen vierten Platz. In hoher Auflösung, die von Amateurastronomen schon wegen der Technik nur schwer zu erreichen ist, hatte er die Ausweichlandeplätze der Apollo 11-Mission fotografiert und viele neue Details darstellen können. Auch in diesem Jahr gab es für die jungen Weltallforscher vom Gymnasium gleich drei erste Plätze beim Jugend-forscht-Wettbewerb in Rositz. Dazu kamen zwei Sonderpreise für Projekte, die durch die AGG unterstützt werden.

Drei Greizer Gymnasiasten auf dem ersten Platz

Doch das soll nicht alles gewesen sein. Der Blick richtete sich bei einem Pressetermin am Freitagvormittag in die Zukunft. Denn Schulleiter Jens Dietzsch und Frank Haller von der AGG unterzeichneten einen Kooperationsvertrag, der die bestehende Zusammenarbeit quasi zu neuen Sternen führen soll. Diesen Termin ließ sich auch der Namensgeber der Schule und zweiter Deutscher im All, Ulf Merbold, nicht entgehen.

„Bei der Gründung 2014 haben wir uns überlegt, wie wir das Thema auch der Bevölkerung nahebringen können. Es war für uns naheliegend, mit der Jugend zu beginnen“, so Haller von der AGG, die auch Schüler in Sachsen bei ihren Projekten unterstützt. Gelebt wird die Kooperation etwa dadurch, dass die Schüler den Astrogarten besuchen und dort mit den Teleskopen des Vereins in das All oder auf den Mond schauen können, um beides zu erforschen. In der zehnten Klasse wird Astronomieunterricht angeboten. Zudem werden Arbeitsgemeinschaften vor allem in Grundschulen organisiert, die Gymnasiasten werden bei der Erstellung ihrer Seminarfacharbeiten betreut, die oft zu Wettbewerbsprojekten werden.

Letzteres ist auch in diesem Jahr wieder der Fall, sei es bei der Achtklässlerin Marleen Otto oder bei den Elftklässlern Emmily Grunert und Konrad Thiel, die beide gemeinsam ein Projekt für Jugend forscht erarbeiteten. Alle drei erhielten dafür beim Wettbewerb einen ersten Platz.

Marleen Otto zum Beispiel untersuchte, unter anderem auf einer Fläche im Astrogarten, Mikrometeoriten und kam dabei zu erstaunlichen Ergebnissen. „Ich konnte feststellen, dass uns im Schnitt alle acht Jahre ein Mikrometeorit auf den Kopf fällt und es insgesamt 10.000 Tonnen sind, die im Jahr auf die Erde fallen.“ Diese Himmelskörper sind aber so klein, dass man davon nichts mitbekommt. Das Projekt soll noch die nächsten Jahre weiterlaufen.

Grunert und Thiele hingegen vermaßen Barnards Pfeilstern, den viertnächsten Stern von der Sonne, auch im Raum. Damit konnten sie auch feststellen, wie schnell er sich im All bewegt und ob er auf uns zukommt.

Mit seinem letztjährigen Erfolg bei Jugend forscht, konnte Konrad Thiel sogar noch einen weiteren Schritt gehen. In einer astronomischen Fachmagazin veröffentlichte er einen mehrseitigen Bericht über sein Projekt. Das gab es als kleine Erinnerung für Ulf Merbold als Geschenkt, „damit sie sehen, welche Leistungen die Schüler ihrer Schule zeigen“, so der Schulleiter. Merbold gratulierte den Schülern herzlich zu ihren Resultaten.