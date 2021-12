Greizer Bäckerei verarbeitet 3000 Kilo Mehl zu Stollen

100 Stollen holt der angehende Bäckermeister Davut Öztekin täglich in der Greizer Bäckerei Schulze in der Reichenbacher Straße aus dem Ofen.

Greiz. Das Stollenrezept der Greizer Bäckerei Schulze ist ein Familiengeheimnis. Doch der Bäckermeister verrät dann doch noch etwas über eine Zutat.

Mehl aus Neumühle oder Wünschendorf, Sultaninen aus der Türkei, Orangeat und Zitronat, Mandeln und Butter werden in der Greizer Bäckerei Schulze in der Reichenbacher Straße zu Stollen verarbeitet. Die Backöfen laufen auf Hochtouren. Den Duft der Backwaren haben Kunden schon von weitem und spätestens am Kundenparkplatz in der Nase.

Täglich hundert Stollen

„Wir backen täglich hundert Stollen“, sagt Geschäftsinhaber und Bäckermeister Reinhard Schulze. 3000 Kilogramm Mehl werden bis zum heiligen Abend in das beliebte und sehr gehaltvolle Weihnachtsgebäck verwandelt. Bereits Mitte Oktober wurde mit dem Stollenbacken begonnen.

„Einige Kunden können es kaum erwarten, bis der erste Stollen über den Ladentisch gehen kann. Viele lagern ihn bis zur Adventszeit zu Hause ein“, erzählt der angehende Bäckermeister Davut Öztekin, der in der Bäckerei Schulze arbeitet. Der 20-jährige kümmert sich derzeit verstärkt um Stollen und Weihnachtsgebäck und ist dabei, seinen Meister zu machen. Nachwuchsprobleme? Nein, das könne er nicht wirklich bestätigen. Die Meisterkurse seien alle voll.

Als er zum Backofen geht, um eine Ladung Stollen mit dem Backschieber aus dem Ofen zu holen, braucht er keine Handschuhe. „Meine Hände sind auf 300 Grad geeicht“, sagt er und lacht. Was genau in den Stollen hineinkomme und in welcher Menge, das könne er nicht verraten. „Geheimes Familienrezept der Schulzes“, sagt Öztekin.

In der Reichenbacher Straße gab es schon vor 100 Jahren eine Bäckerei. 1963 bis 1990 wurde die Bäckerei von Manfred Schulze weitergeführt. Dann übernahm sie der Sohn Reinhold Schulze. Heute haben die Schulzes drei Filialen, eine davon in Fraureuth.

„Türkische Sultaninen sind die besten“

Ein kleines Geheimnis über den Schulzeschen Stollen verrät der Meister aber dann doch. „Wir nehmen türkische Sultaninen. Die mittelgroßen hellen. Das sind die besten. Sie werden 24 bis 48 Stunden in Rum eingelegt“, sagt Öztekin. Große und dunkle Weinbeeren würden sich für die Stollenbäckerei nicht gut eignen. „Die quellen zu stark auf und platzen beim Teigkneten. Davon würde der Teig braun und unansehnlich werden“, sagt Reinhold Schulze.

Der Schulzesche Stollen aus Greiz, fertig gebuttert und gezuckert. Foto: Conni Winkler

Das Familienrezept für den Stollen habe er von seinem Vater bekommen. „Nach der Wende, als es alle Zutaten in ausreichender Menge zu kaufen gab, habe ich das Rezept noch einmal abgewandelt“, so Schulze. Statt Schweineschmalz und Schmelzmargarine kommen jetzt nur noch Butter und Butterschmalz zum Einsatz. „Außerdem habe ich die Menge von Orangeat und Zitronat erhöht. Diese Zutaten waren in der DDR Mangelware.“

Den Schulzeschen Stollen gibt es als Ein-Kilo, Eineinhalb-Kilo und Zwei-Kilo-Stollen. Nach dem Abkühlen wird er gebuttert und mit Puderzucker ordentlich dick bestäubt. „Die Thüringer lieben dicke Puderzuckerschichten“, sagt er. Der Schulzesche Stollen habe sogar Liebhaber in Sachsen-Anhalt gefunden. „An eine Firma im benachbarten Bundesland versenden wir jedes Jahr 300 Stollen.“ Und jedes Jahr werden es mehr.

Aber auch anderes weihnachtliches Gebäck wie Plätzchen aller Art geht über den Ladentisch. „Der Renner sind die Lebkuchenmakronen“, sagt Reinhold Schulze. Mandeln, Zucker, Gewürze und Schokoladenüberzug. Fertig. Das letzte Weihnachtsgebäck wird in der Bäckerei Schulze kurz vor Weihnachten aus dem Ofen gezogen. Dann ist Schluss.