Greizer beobachten Merkurtransit im Astrogarten

Wenn der Mond die Sonne verfinstert, spricht man von einer Sonnenfinsternis. Bei einem Planet jedoch nennt man es Minisonnenfinsternis oder Transit. Nur die Planeten die sich innerhalb der Erdbahn befinden, können sich für uns über die Sonnenscheibe bewegen, also der Planet Venus und Merkur. Einen so genannten Venustransit hat die Menschheit nachweislich erst fünf Mal bewusst miterlebt, zuletzt im Jahr 2004 und 2012 gesehen. Den nächsten Venustransit erleben wir erst 2117 wieder.

Am Montag jedoch war der Merkur der Star. Nach 2016 zog er in diesem Jahr wieder als kleiner Punkt über über die Sonne. Die Astronomische Gesellschaft Greiz hatte eingeladen zur Beobachtung dieses Transits. Am Sonntag fanden noch Probeaufnahmen mit einem extra vom Jugendforschungszentrum Gera bereitgestellten Sonnenteleskop statt. Doch am Montag wollte sich die Sonne nicht zeigen. Sieben speziell ausgerüstete Teleskope für ein Projekt „Jugend forscht 2020“ der Grundschule Pohlitz standen bereit. 13.35 Uhr begann der Transit, aber es hing alles voller Wolken. Die aus Goethe-Grundschule angereisten über 30 Kinder ließen sich derweil die Theorie des Transits erklären und bewunderten Bilder der vergangenen Durchgänge.

Sonne mit Merkur im Hα Licht. Foto: Udo Seidel

Doch dann riss der Himmel auf und der Andrang an den Teleskopen war groß. Jeder wollte ihn sehen, den kleinen Punkt auf der Sonne, der langsam, aber stetig dahinzog.

Entscheidend für das Jugend-forscht-Projekt waren jedoch die ersten 101 Sekunden des Ereignisses. Da es aber bewölkt war zu dieser Zeit, packten 25 Minuten vor den Beginn zwei Mitglieder der Astronomischen Gesellschaft ihr Teleskop und fuhren Richtung Osten. Bereits nach fünf Kilometern war der schönste Sonnenschein und so gelangen genau die Aufnahmen, die man wollte. Mathias Thiel, Leiter der Sternwarte Greiz, setzte somit die Erfolgsstory seiner Sonnenfinsternisbeobachtungen fort. Zwölf Sonnenfinsternisse und fünf Transite hat er schon beobachtet und jedes Mal bei schönem Wetter.

Nun müssen die Astrofreunde bis 2032 durchhalten, dann gibt es erst den nächsten Merkurtransit.