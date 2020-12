Greiz. Im Enke-Fachgeschäft für Orthopädie- und Bequemschuhe wird ein Wunschbaum aufgestellt. Nun kann sich die Lebenshilfe in Mohlsdorf freuen.

Auch wenn es am Anfang etwas schleppend angelaufen sei, am Ende war man doch von der Resonanz überrascht und alle Wünsche konnten erfüllt werden: Die Geschenke-Aktion im Enke-Fachgeschäft für Orthopädie- und Bequemschuhe in Greiz war ein voller Erfolg.