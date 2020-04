Greizer Bibliothek öffnet am Montag wieder

Die Bibliothek in Greiz soll am Montag wieder unter strengen Auflagen öffnen. Vorerst sind nur Abgabe und Ausleihe möglich.

Greiz. Die Bibliothek in Greiz öffnet am Montag wieder. Allerdings gibt es strenge Auflagen.

Die Greizer Bibliothek öffnet am Montag, 27. April, wieder ihre Türen für die Besucher – allerdings mit mehreren Einschränkungen, wie die Bibliotheksmitarbeiterin Carolin Beutler mitteilt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Die Ausleihe von Medien kann wieder stattfinden, allerdings nur unter den behördlichen Vorgaben zum Infektionsschutz und der Einhaltung von Hygienemaßnahmen“, schreibt sie. So wird die Anzahl der Menschen, die sich gleichzeitig im Haus aufhalten können, auf 15 beschränkt. Die Einteilung soll über kleine Körbe erfolgen, die im Eingangsbereich aufgestellt werden – eine ähnliche Handlungsweise gibt es schon bei einigen Supermärkten.

Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht

Der Zugang zur Bibliothek ist nur mit einem Mund-Nasen-Schutz gestattet, nachdem ab Freitag in ganz Thüringen eine Maskenpflicht in verschiedenen Bereichen wie Einkaufsläden und dem öffentlichen Nahverkehr gelten soll. Der Mindestabstand von anderthalb Metern zu anderen Besuchern und zu den Mitarbeiterinnen muss eingehalten werden, so Beutler. Für größere Gruppen (mehr als drei Personen) ist der Zugang nicht gestattet und für Kinder unter zwölf Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen.

Vorerst könne die Bibliothek ausschließlich für das Ausleihen und die Abgabe von Medien genutzt werden. Ein längeres Verweilen zum Lesen, zur Internetnutzung, zum Spielen oder Ähnliches sei momentan nicht möglich. Auch die Veranstaltungen in nächster Zeit, inklusive des Literaturabends der Stadt Greiz, sind nach wie vor abgesagt.

Bestand vergrößert

Die Zwangspause durch die Corona-Krise habe man genutzt, um das Angebot der Bibliothek zu vergrößern, so Beutler. „Eine große Anzahl neue Medien wurden während der Schließzeit beschafft und bearbeitet, diese stehen den Lesern ab sofort zur Verfügung“, schreibt sie.

Zudem wurden Plexiglasscheiben zum Schutz von Besuchern und Mitarbeitern aufgebaut. Allerdings bitte man die Leser um Verständnis, falls es wegen der nun geltenden Regeln zu längeren Wartezeiten als gewöhnlich komme.

Die Bibliothek ist ab Montag zu den bekannten Öffnungszeiten zugänglich, also Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr.