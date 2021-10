Greizer Bibliothek und Ostthüringer Zeitung suchen Vorleser-Bilder

Greiz. Der Vorlesetag kann in Greiz und Umgebung auch 2021 nicht wie gewohnt stattfinden – deshalb gibt es eine besondere Aktion.

Im vorigen Jahr ist der bundesweit stattfindende Vorlesetag der Pandemie zum Opfer gefallen. Und auch in diesem Jahr, mit Blick auf steigende Inzidenzwerte in der Region, wird es die Aktion, wie wir sie kennen, nicht geben.

„Es weiß doch keiner, wie es am Vorlesetag am 19. November aussieht. Uns ist das alles zu heiß“, sagt die Leiterin der Stadt- und Kreisbibliothek Greiz, Carolin Beutler. In der Vergangenheit hat gerade diese Bücherei für zahlreiche Aktionen in und um Greiz gesorgt, mit denen für das Lesen an sich geworben wurde.

OTZ-Newsletter für den Landkreis Greiz Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Doch Not macht erfinderisch und so wird es in diesem Jahr einen ganz besonderen Vorlesetag geben. Gemeinsam mit der Ostthüringer Zeitung fordert die Greizer Bibliothek alle Vorleser dazu auf, Bilder von sich zu schicken.

Büchergutscheine für die drei schönsten Bilder

„Wir freuen uns auf Fotos aus Kindergärten, Schulen und natürlich von Privatleuten“, sagt Beutler, die bedauert, dass der Vorlesetag nun schon zum zweiten Mal in Folge nicht wie gewohnt stattfinden kann.

Schade findet sie auch, dass aufs Vorlesen im Krankenhaus, in Pflegeheimen oder in der Vogtlandbahn verzichtet werden muss. Bis zu 15 Jugendliche hatten in der Vergangenheit dort für Unterhaltung gesorgt. „Ich hoffe, dass die Situation im nächsten Jahr wieder anders aussieht“, so die Bücherei-Leiterin.

Sie und das Team der OTZ Greiz und Zeulenroda hoffen nun, dass möglichst viele Leute beim Vorlesetag der besonderen Art mitmachen werden. Geplant ist, am 19. November eine Bilderseite mit den Fotos von Vorlesern der Region zu veröffentlichen. Kommen genug zusammen, wird es eine Diashow im Internet geben.

Übrigens, mitmachen lohnt sich: Für die drei schönsten Bilder gibt es je einen Gutschein, einzulösen im Greizer „Bücherwurm“.

Fotos bitte an greiz@otz.de oder bibliothek@greiz.de