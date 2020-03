Greizer blicken in die Zellen der Messebesucher

Es wird nicht gependelt und Kristallkugeln hat auch niemand unterm Arm. Wenn es um alternative Heilmethoden geht, wird ja viel vermutet. In der Greizer Klinik im Leben wird die so genannte biologische Medizin angewandt, was heißen soll Homöopathie, Naturheilverfahren, ganzheitliches Herangehen. Für die Freunde der Naturheilkunde eine erste Adresse bei Beschwerden oder der Vorbeugung. Den Skeptiker würde die moderne Technik in den Behandlungszimmern der Klinik überraschen.

Seit 1998 gibt es die klinische Einrichtung, die auch 16 Betten für stationäre Patienten bereithält. Verwaltungsdirektor Gunter Stöhrl sagt, es sei Europas führende Klinik für biologische Medizin und verweist auf die Top-Ausstattung mit modernsten Geräten und das umfangreiche Angebot mit biologischer Krebsmedizin, Homöopathie, Hyperthermie, Naturheilverfahren bei Krebs, spezielle Schmerzmedizin, Entgiftung, Persönlichkeitscoaching, Natur- und Energiemedizin.

Höheres Ansehen der Naturheilkunde

Die Patienten, die die Privatklinik aufsuchen, kämen aus der Region, aus Deutschland, Amerika, Australien, Neuseeland und Kasachstan, sagt Stöhrl. Man habe sich gut entwickelt, resümiert er. Doch eine Klinik in Greiz weltbekannt zu machen, wie geht das? Durch Messeauftritte, sagt Stöhrl. Nicht nur auf der Gesundheitsmesse in Erfurt, auch im Ausland sind die Greizer vertreten und es gebe viele Kontakte zu ausländischen Ärzten.

Natürlich werden die Kritiker nicht wenige und auch die Klinik im Leben hat sich dem schon stellen müssen. Aber die Naturheilkunde oder biologische Medizin genieße ein hohes Ansehen. „Ein Ansehen, das mit dem Gesundheitsbewusstsein der Menschen wächst“, sagt Stöhrl.

Behandlung als letzten Anker

Ein halbes Jahr nach ihrer Behandlung in Greiz würden die Patienten zu ihrem Gesundheitsverlauf befragt. Man folge hier dem Qualitätsmanagement ISO 9000 wie das auch in anderen Kliniken opportun ist. 52 Prozent der Patienten profitieren laut Stöhrl noch nach sechs Monaten von der Behandlung, bei 23 Prozent der Patienten sei die Krankheit zum Stillstand gekommen, den anderen 25 Prozent helfe es nicht. Überraschend ist auch, dass 75 Prozent der Patienten der Klinik Krebspatienten sind, die die Behandlung in Greiz als letzten Anker betrachten. Da sei eine Stabilisierung schon ein Erfolg. „Wir können nicht zaubern“, sagt der Direktor.

Messeauftritt hallt gut nach

55 Mitarbeiter - vom Arzt bis zum Kraftfahrer - arbeiten im Gartenweg 5 bis 6. Der Ärztliche Direktor Uwe Reuter, Orthopäde und Arzt für Naturheilkunde, der Heilpraktiker Dirk Grundmann und die SOL Hypnose-Therapeutin Karin Haun werden auf der Thüringer Gesundheitsmesse zu ihren Erfahrungen sprechen. Auch ein Stand der Klinik wird mit zwei fußfesten Mitarbeitern den Besuchern Rede und Antwort stehen über die biologische Medizin.

Bringt der Messeauftritt etwas? „Oh ja“, antwortet Stöhrl. Seit acht Jahren ist die Klinik dort vertreten und danach seien viele Nachfragen eingegangen, die sich für die Therapie und Diagnostik interessieren. „Die Messe ist eine der besten Veranstaltungen des Jahres“, sagt Stöhrl. Für alle sei die Klinik offen, doch selbst zu zahlen. Aber man sollte nicht warten, bis man krank ist, rät er.

Zeit für einen Selbstversuch

In Erfurt wird die Klinik einen Zell-Check kostenlos für die Messebesucher anbieten - mit kostenlosen Tests wird dort sicher viel geworben. Also müssen auch die Greizer mithalten. Und in ihrem speziellen Fall wird dadurch vielleicht der Nutzen ihrer Diagnostikverfahren deutlicher. Biologische Medizin fassbarer. Zeit für einen Selbstversuch.

Der Zell-Check: Schwester Katrin Kind nimmt den handgroßen Spektrometer in ihrer Hand, dreht meine Handfläche nach oben und setzt an vier Eckpunkten das Spektrometer an. Dass vorher allerlei Fakten über mich abgefragt werden, wie Blutgruppe, Gewicht, Größe, Geschlecht, sei hier erwähnt. Es dauert nur Sekunden und am Computer der jungen Frau taucht ein Säulendiagramm auf, darunter Halbkreise mit Prozentangaben. Gemessen wurden Mineralien, Schwermetalle und der oxidative Stress.

Stress kenn ich, aber oxidativen nicht. Was also ist das, was nicht gerade gut für mich klingt? Zu viele freie radikale Sauerstoff-Verbindungen, die das fehlende Elektron anderen entreißen. Und so werden’s mehr freie Radikale. So weit, so interessant. Doch sich im Dauerzustand des Radikalen zu befinden, ist nie gut. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs drohen.

Aber auch bei den Mineralien und Schadstoffen, die ich in mir habe, kommt keine Begeisterung. Da vergeht mit fast die Lust nach dem Säure Basen-Ausgleich und den Spurenelementen im Darm zu fragen, die ebenfalls erfasst werden. 14 Schwermetalle und die wichtigsten Mineralien kann Katrin Kind auf Zellebene herausfinden, darunter Kupfer, Arsen, Aluminium, Magnesium und Jod. Das Gespräch danach entspannt mich, weil ich einiges selbst steuern kann: viel Wasser trinken, aluminiumfrei erfrischen, das teure Wüstensalz gegen Jodsalz eintauschen. Die Ergebnisse können in weiterer Diagnostik vertieft werden. Wenn nötig, therapiert. „Wenn man als 32-Jährige ein biologisches Alter von 52 Jahren hat, dann sollte man etwas machen“, sagt Stöhrl. Jedoch, ich bin keine 32 mehr.