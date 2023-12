Greizer bringen Kinderaugen zum Leuchten

Eine Schülerin der Carolinenschule strahlt, als sie ihr Geschenk in der Deutschen Bank übergeben bekommt.

Weihnachtszeit in Greiz

Greiz In der Deutschen Bank gibt es Geschenke für Carolinenschüler. Möglich machten das überhaupt erst die Greizer Einwohner.

Die Jungen und Mädchen der Greizer Carolinenschule konnten es am Dienstag kaum erwarten, dass sie endlich ihre wunderschön verpackten Pakete in die Hände bekamen.

Brav reihten sie sich in der Deutschen-Bank-Filiale vor dem Weihnachtsmann auf, sagten Gedichte auf oder sangen Weihnachtslieder, um dann endlich ihre Geschenke in Empfang nehmen zu können. Dass das überhaupt möglich wurde, hatten die Kinder, die alle geistig beeinträchtigt sind, den Greizer Einwohnern zu verdanken, die die Geschenke besorgt hatten.

Am Schluss blieb auch noch Zeit für ein Foto mit Weihnachtsmann, Bankmitarbeitern und Vertretern der Carolinenschule des Diakonievereins Greiz. Foto: Tobias Schubert / Funkemedien Thüringen

Die Wunschbaumaktion der Deutschen Bank gibt es schon seit vielen Jahren. Die Idee: Die Wunschzettel der Kinder werden in der Bank aufgehängt, Mitarbeiter und Kunden können einen oder mehrere mitnehmen und sie dann erfüllen. Zum vierten Mal in Folge hatte man sich nun dafür die Carolinenschule herausgesucht, sagte Filialleiter Sandro Klement, der sich auch bei allen Menschen bedankte, die sich an der Aktion beteiligten.