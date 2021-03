Greizer Bürgermeister fordert Testzentrum

Greiz. Alexander Schulze will zudem, dass sich beim Impfen am sächsischen Vogtlandkreis orientiert wird.

„Der Hotspot Greiz braucht eine massive Test- und Impfstrategie“, so der Greizer Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos). Mit der bundesweit höchsten Sieben-Tages-Inzidenz von 379,9 weise der Landkreis Greiz erschreckende Corona-Zahlen auf, schreibt Schulze am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung.

Deshalb setze er sich „mit Nachdruck für ein Testzentrum in Greiz ein.“ Er wolle ein Zentrum für kostenlose Corona-Tests in der Kreisstadt etablieren.

Die Tests seien wichtig für mehr Sicherheit im Alltag. Zudem fordert Schulze mit Bezug auf das Impfen die Übernahme des vogtländischen Modells aus Sachsen nach Thüringen. Dabei gehe es darum, die bisherigen Altersvorgaben für Impfwillige aufzuheben und jedem Erwachsenen, der sich impfen lassen will, einen entsprechenden Termin einzuräumen.

Hausärzte sollen impfen

„Vorausgesetzt natürlich, dass in der nächsten Zeit mehr Impfstoff für den Hotspot Greiz zur Verfügung steht“, schreibt Schulze. Wichtig sei darüber hinaus auch, die Hausärzte anders als bislang praktiziert ins Impfgeschehen mit einzubeziehen.

Am Freitag wurde zumindest von Seiten der Landesregierung angekündigt, dass für den Landkreis Greiz die Impfpriorität 3 geöffnet und damit fortan mehr Menschen geimpft werden können.