Die Mitglieder der Greizer „Bürgerinitiative „Weil wir Greiz lieben“ begeisterten am Silvesterabend mit ihrer Edition von „Dinner for One“. Miss Martll, alias Uwe Liebold,, und Buttler, alias Volker Schmidt, enttäuschten die vielen Gäste wahrlich nicht.

Greiz. Nicht nur die SPD-Politikerin Ines Wartenberg, sondern auch Ulf Mehrbold, Hansgeorg Stengel und Guther von Hagens waren zur Greizer Edition „Dinner for One“ am Silvesterabend anwesend.

Dinner for One in Greiz

Greizer Edition lockt hunderte Gäste an

Greizer Edition lockt hunderte Gäste an

Als einzige Frau im Kreise der Gäste zum „Dinner for One“ im Greizer Park, war das SPD-Mitglied Ines Wartenberg der Einladung am Silvesterabend gefolgt. Die lüsterne Runde ergänzte die Boxlegende Roland Suttner, der legendäre Astronaut, Ulf Merbold und das Greizer Original, deutscher Mediziner, Anatom und Unternehmer Gunther von Hagens und Wortakrobat Hansgeorg Stengel.

Dinner for One- eine Greizer Edition mit Erfolg

Wer auch nur annähernd sich den Inhalt des Schauspiels vor Augen führt, der weiß, dass Spaß und lachen vorprogrammiert ist. Genau das ist das Ansinnen der Greizer Bürgerinitiative: „Weil wir Greiz lieben“. Die Mitglieder sind nicht nur die Organisatoren des Winterdorfes in der Parkanlage hinter der Vogtlandhalle in Greiz, sie haben vor drei Jahren die Gemütlichkeit des Winterdorfes mit einem zusätzlichen Schmankerl gespickt. Bereits zum dritten Mal luden sie zur Greizer Edition „Dinner for One“ ein. Und das gleich drei Mal an diesem Abend. Die Zeiten waren stets so geplant, dass auch die Zuhörerschaft des Konzertes der Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach in der Vogtlandhalle nach dem Klassischen Hörgenuss etwas Kontroverses erleben durften - das war Logistik pur. So konnten die Gäste zum Jahreswechsel gleich zwei Kulturstile hautnah miterleben.

Wortakrobat, Mediziner, Politikerin und Astronaut folgten der Einladung

Wenn gleich die Gäste des Dinner nicht körperlich anwesend waren, sondern durch den Regisseur persönlich nachgestellt wurden, so waren doch Spaß und Freude vorprogrammiert. Das Salz in der Suppe machte natürlich der Buttler aus. Der wurde wieder durch Volker Schmidt in idealer Weise verkörpert. Nicht nur kleine und große Zuhörer verfolgten das Spektakel und hatten alle ihre Freude daran. Die Kleinen lachten über die vielen Missgeschicke des Bettlers und die Erwachsenen amüsierten sich über die Hintergründe der feucht fröhlichen Zwiegespräche.

Liveschaltung nach Berlin

Eine Liveschaltung zu den Freunden der Bürgerinitiative nach Berlin an diesem Abend war ein zusätzliches Schmankerl an diesem Abend. Die mediale Technik macht eben auch einen Besuch der Greizer ohne körperliche Nähe möglich.