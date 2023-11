Jens Geißler, Chef der Fraktion IWA/Pro Region im Stadtrat Greiz will keine Betreibung der Eishalle Greiz auf Kosten der Bürger.

Eishalle Greiz: Was gegen eine Öffnung spricht

Greiz. Die Entscheidung, ob die Greizer Eishalle nach zwei Jahren wieder öffnet, rückt näher. IWA/Pro Region-Chef Jens Geißler sorgt sich um die erheblichen Kosten.

Am Mittwoch tagte der Aufsichtsrat der Greizer Freizeit und Dienstleistungsgesellschaft (GFD). Dabei stand auch die Wiedereröffnung der Eissportfläche auf der Tagesordnung. Wir sprachen mit dem Chef der IWA/Pro-Region-Fraktion im Stadtrat, wie er das Thema sieht.

1.Welche Sorgen haben Sie bezüglich der Halleneröffnung?

Die Eissporthalle wird über die Strompreise der Bürger und Unternehmer finanziert. Am Ende steckt die Energieversorgung Greiz (EV) ihre Gewinne in die GFD. In der Halle werden 300.000 Euro Verlust gemacht, die durch die EV gedeckt werden.

2.Solche Querfinanzierungen sind ja aber legitim, oder?

Durch höhere Energiepreise wird den Bürgern Kaufkraft entzogen, das ist schlecht für Gastronomie und Handel. Und Unternehmen wird Wettbewerbsfähigkeit genommen. Ich sehe nicht den wirtschaftsfördernden Effekt für die Stadt Greiz. Viele Besucher kommen aus dem Werdauer Raum, wo es selbst eine Eissporthalle gibt, nur weil es in Greiz billiger ist.

3.Wie sehen denn Ihre Ideen für die Halle aus?

Der Bau der Eissporthalle ohne Möglichkeit einer Sommernutzung war eine Fehlkonstruktion. Es ist ja wunderbar, dass die SPD Greiz und Wolfgang Seifert als Person, jetzt Ideen vorlegen – wo aber waren diese Ideen denn, als Herr Seifert noch selbst in der Eishalle angestellt war? Die Konzeptionierung auf eine Ganzjahresnutzung nach einem Umbau sehe ich als einzige Variante, das Projekt auf wirtschaftlich saubere Füße zu stellen. Im derzeitigen Zustand ist nach meiner Auffassung die Halle nicht mehr betreibbar. Wir müssen generell die Frage einmal beantworten, was sich Greiz mit unter 20.000 Einwohnern denn überhaupt noch leisten kann.