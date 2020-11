Der Wertstoffhof EDR Entsorgungs-, Dienstleistungs- und Recycling GmbH, An der Goldenen Aue in Greiz, hat Insolvenz angemeldet, wie Geschäftsführer René Bienek auf Anfrage mitteilt. Doch die Arbeit auf dem Hof laufe weiter.

Insolvenzberater Peter Scholl von der Erfurter Anwaltskanzlei Scholl-Bleek-Foit sagte auf Anfrage, dass die Insolvenz bereits Anfang September beantragt wurde und das Insolvenzverfahren am 1. Dezember 2020 eröffnet werden soll. „Die Geschäfte werden aufrechterhalten, und wir suchen intensiv einen Nachfolger“, sagt Scholl, der guter Dinge ist. „Es haben sich bereits sechs Interessenten gemeldet, die sich vorstellen können, den Betrieb zu übernehmen. Sie sind aufgefordert, bis zum 15. November 2020 ein Angebot zu unterbreiten.“

AWV kündigt Wertstoffhof EDR

Einschnitte für die Nutzer des Wertstoffhofes gebe es nur bei Grünschnitt und Sperrmüll. Diese Angebote wurden über den Abfallwirtschaftszweckverband Ostthüringen (AWV) abgewickelt. Der AWV hat das Vertragsverhältnis mit dem Containerdienst EDR GmbH Greiz zum 31. Oktober dieses Jahres beendet. „Wir können keine Geschäfte machen mit einem Unternehmen das Insolvenz angemeldet hat“, erklärt AWV-Geschäftsleiter Dietmar Lübcke. „Aufgrund dessen ist am Standort Greiz, An der Goldenen Aue, vorübergehend keine kostenfreie Abgabe von Sperrmüll und Grünschnitt möglich. Das trifft auch auf die Nutzung der Kundenkarten zu“, sagt Lübcke. Auch Kauf oder Verlängerung der Kundenkarten sei bei EDR nicht mehr möglich.

Wer Grünschnitt loswerden möchte, könne dies beim Containerdienst & Schüttguthandel Steudel in der Untergrochlitzer Straße tun. Der AWV ist mit Steudel eine entsprechende Vereinbarung eingegangen. „Die Greizer können dort hingehen und ihre Kundenkarte vorzeigen“, so Lübcke und verweist auch noch einmal darauf, dass im November die Abgabe von Grünschnitt kostenfrei sei. Erst im Dezember sei die Kundenkarte wieder vonnöten. Bis Dezember seien dann auch die technischen Voraussetzungen bei Steudel geschaffen, um die Kundenkarten einzulesen, versichert der AWV-Geschäftsleiter, der über die Entwicklung bei EDR betrübt ist und hofft, dass es weitergeht. Bis zum Jahresende 2020 werde der Abfallwirtschaftszweckverband die Abholung der E-Geräte über die „Umwelt“ Entsorgungs- und Straßenservice GmbH aufrechterhalten. Weiterhin würden die Behälter für Leichtverpackungen und Glasbehälter vor Ort verbleiben. Das Schadstoffmobil werde zu den Terminen November und Dezember 2020 das Betriebsgelände anfahren. Sollte dies nicht möglich sein, würde ein Haltepunkt außerhalb des Betriebsgeländes festgelegt werden, heißt es vonseiten des AWV.

Kulanz gegenüber den Kunden

Lübcke gibt zu verstehen, dass sich der AWV den Greizer Kunden gegenüber kulant zeigen wird. „Wer sich bei EDR eine Kundenkarte gekauft hat, weil er dort seinen Grünschnitt abgeben wollte und ihm der Weg bis zum Containerdienst Steudel zu weit ist, der kann die Karte zurückgeben und sich die Kosten erstatten lassen“ so Lübcke. Er empfiehlt, die Karte und die entsprechende Bankverbindung in einen Umschlag zu stecken und diesen bei der AWV-Kundenbetreuung in der Breitscheidstraße in Greiz einzuwerfen.