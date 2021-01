Greizer Erdgas-Busse außer Betrieb genommen

Greiz. Zuletzt waren es noch drei Fahrzeuge von einst 25 "Buckelwalen", die in Greiz und Umgebung ihre Runden drehten. Unbemerkt von der Öffentlichkeit wurden nun auch die letzten Busse ausgemustert und durch moderne Euro-6-Dieselbusse ersetzt.

Bekannt als Buckelwale wegen der Erdgastanks auf dem Dach

Vor mehr als 25 Jahren hatte der damalige Geschäftsführer der Personen- und Reiseverkehrs Gesellschaft (PRG) Greiz Hans-Werner Uhlmann die Idee, den Verkehrshofneubau in Greiz-Gommla mit einem für die damalige Zeit revolutionären Vorhaben zu krönen. Nach dem Neubau des Verkehrshofes in Zeulenroda sollte nun der neue Firmensitz in Greiz entstehen. Der bisherige Hauptbetriebssitz in der Greizer Adelheidstraße 82 stammte aus dem Jahr 1928. Um die Ausmusterung der alten Ikarus-Busse zu beschleunigen, wurde zusammen mit dem Aufsichtsrat angeregt, die Traktion teilweise auf Erdgasantrieb umzustellen. Die Förderung von Dieselbussen war zu dieser Zeit im Freistaat Thüringen auf ein Minimum heruntergefahren. Der Kreistag stimmte zu und so konnte in den Bau der neuen Betriebsanlagen die Reparatur, Unterbringung und Wartung von Erdgasfahrzeugen mit eingeplant werden.

Mehr als 300 Kilometer mit einer Tankfüllung unterwegs

Am 14. Oktober 1997 war es soweit. Die erste Lieferserie von zehn Bussen des Typs Mercedes-Benz O405 CNG ging an den Start. Schon allein durch ihre ungewöhnliche Farbgebung fielen sie auf. Unter dem Buckel auf dem Dach verbargen sich die Drucktanks für das Erdgas. Mehr als 300 Kilometer konnten, je nach Einsatzgebiet, mit einer Tankfüllung gefahren werden. Die Busse waren gekennzeichnet durch eine sehr gute Straßenlage im Winter. 1998 kam die zweite Lieferserie. Diese sieben Fahrzeuge hatten durch bessere Sitze einen höheren Fahrgastkomfort, waren aber keine Niederflurbusse.

In Vorbereitung der Bundesgartenschau 2007 entschied der Aufsichtsrat der PRG Greiz, weitere Busse mit Erdgasantrieb zu beschaffen. So kamen noch einmal acht Busse von Mercedes-Benz mit diesem Antrieb nach Greiz. Diese MB O 530 CNG waren Niederflurfahrzeuge und damit barrierefrei. Parallel dazu baute die ebenfalls kreiseigene Regionalverkehr Gera/Land Gesellschaft eine Erdgastankstelle und beschaffte Erdgasbusse des gleichen Typs. Für die Gestaltung der Fahrzeuge gab es ein gemeinsames Projekt zwischen der „Staatlichen Berufsbildenden Schule“ in Greiz und der PRG Greiz. Schließlich konnten drei Busse dank des Sponsorings der Greizer Akzo Nobel GmbH mit dieser speziellen Werbung gestaltet werden.

Teure Wartung und teure Tankstelle sind Nachteile

Erdgasbusse unterlagen einer besonderen Überwachungen. Aller fünf Jahre müssten die Druckgasflaschen speziell getestet werden. Diesen Vorgang dürfe man aber nur zweimal wiederholen, dann müssten die Flaschen ausgetauscht werden. Dieser kostspielige Vorgang beendet in der Regel den Einsatz in Deutschland. Ein weiterer Kostenfaktor war der Betrieb und der Unterhalt der Erdgastankstelle. Zwar ist Erdgas als Treibstoff in der Anschaffung preiswerter als Diesel. Doch dieser Preisvorteil marginalisierte sich schnell durch den Betrieb der Tankstelle und den stärkeren Wertverlust der Fahrzeuge beim Weiterverkauf.