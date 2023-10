Greizer feiern seltenes Jubiläum

Obergrochlitz/Karlovy Vary. Gefeiert wurde dieses besondere Jubiläum im tschechischen Karlovy Vary

Bei einem gemeinsamen Besuch des Becherovka-Museums in Karlovy Vary stieß bei der Verkostung der Wehrführer der Obergrochlitzer Feuerwehr Gregor Spehala (Zweiter von rechts) mit Thölauer Feuerwehrkräften auf ein seltenes Jubiläum an.

Seit 30 Jahren besteht die enge Freundschaft zwischen den Feuerwehrvereinen Greiz-Obergrochlitz und dem Fränkischen Thölau bei Marktredwitz, die damit kurz nach der Wendezeit entstand. Aus diesem Anlass trafen sich insgesamt über 80 Mitglieder und Angehörige aus beiden Vereinen in Karlovy Vary und in der Stadt Loket in Tschechien, in der abschließend im „Weißen Ross“ das Jubiläum bei einem Abendessen mit Ansprachen gewürdigt und gemeinsam gefeiert wurde.