Greizer Fotoclub erhält Spende von 300 Euro

Greiz. Sparkasse Gera-Greiz unterstützt Greizer Verein bei Projekt „Du bist Greiz“. Weitere 30 Plakate werden aufgehängt

Am Dienstag hat die Sparkasse Gera-Greiz den Fotoclub der Stadt mit einer Spende von 300 Euro bedacht. „Damit wollen wir das Projekt Du bist Greiz unterstützen“, sagte Marktbereichsleiter Uwe Borchardt, der die die Summe symbolisch an das Fotoclubmitglied Andreas Schöbe übergab. Die Sparkasse fühle sich den Menschen und der Wirtschaft in der Region verbunden und unterstütze deshalb dieses Projekt, heißt es seitens des Unternehmens.

„Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung, liegt uns doch gerade dieses Projekt besonders am Herzen“, sagte Schöbe. Die Resonanz auf das Projekt sei sehr groß und überwiegend positiv. „Selbst der Greizer Bürgermeister ist jetzt mit einem Plakat vertreten.“ Weitere 30 Plakate werden in den nächsten Tagen aufgehängt. „Wir konnten weitere Partner gewinnen, die uns ihre Schaufenster zur Verfügung stellen“, sagte Ralf Jarling. „Wir sind sehr dankbar, dass Ladeninhaber wie Susanne Richter, der die Modegeschäfte Klamotte und Zeitsprung gehören, ihre Schaufenster zur Verfügung stellen.“ Das wolle er noch einmal ausdrücklich betonen. Insgesamt wurden bis Dienstag 110 Plakate erstellt. „Alles Unternehmer der Stadt, bis auf drei, die natürlich auch eine wichtige Rolle für Greiz spielen“, sagte Jarling. Gemeint seien das Stadtoberhaupt Alexander Schulze (parteilos), Redaktionsleiterin der OTZ Katja Grieser und ein Plakat aller Mitarbeiter der Vogtlandhalle.

Die Sparkasse Gera-Greiz ist im Landkreis und in der Stadt Gera fest verwurzelt. „Aus dieser regionalen Verbundenheit heraus fördern wir Kunst, Kultur, Sport, Wirtschaft, Wissenschaft und soziale Projekte“, sagte Uwe Borchardt. Über das Spenden- und Sponsoringengagement der Sparkasse Gera-Greiz hinaus stellen die Sparkassenstiftung und die Stiftung Landschaftspflege jährlich Mittel für gemeinnützige Projekte für Kultur und Kunst, Sport, Jugendhilfe, Altenhilfe, Landschaftspflege, Natur- und Umweltschutz zur Verfügung.