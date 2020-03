Greizer Fußballer kämpfen für Abschiebestopp ihres Trainers

Lamin Darboe lebt seit rund vier Jahren in Greiz, nachdem er als Minderjähriger aus seiner Heimat Gambia geflohen ist. Er spielt beim 1. FC Greiz Fußball, trainiert inzwischen sogar den Nachwuchs. Vereinschef Frank Brettfeld bezeichnet ihn als „extrem integriert“. Doch nun soll er abgeschoben werden.

Unterschriften sollen gesammelt werden

„Er spricht gut Deutsch, ist ein sympathischer Typ und hat, sobald er konnte, selbst für seinen Unterhalt gesorgt“, erzählt Brettfeld, der Darboe als engagiertes Mitglied in seinem Verein kennengelernt hat. Und deshalb haben sich die Fußballer entschlossen, dafür zu kämpfen, dass der Gambier in Deutschland bleiben darf.

Frank Brettfeld hofft, dass der FC-Nachwuchstrainer Lamin Darboe nicht abgeschoben wird. Foto: Katja Grieser

Vor gut einem Jahr seien die Probleme losgegangen, erinnert sich Frank Brettfeld. „Es hieß, Gambia ist ein sicheres Herkunftsland. Sein Asylantrag wurde abgelehnt“, erzählt der Greizer. Sein Asylantrag sei offensichtlich unbegründet, damit ist Lamin Darboe verpflichtet, Deutschland zu verlassen. Die Aufenthaltsgestattung, die er während des Asylverfahrens hatte, ist mit Ablehnung des Antrags erloschen.

„Es ist ein Trauerspiel“, sagt Frank Brettfeld. Der Vereinsvorsitzende will aber noch nicht aufgeben. „Wir wollen uns für einen Abschiebestopp einsetzen“, so Brettfeld. Geplant sei unter anderem eine Unterschriftensammlung. Für den Vereinsvorsitzender ist dieser Fall vor allem deshalb tragisch, weil der Gambier sich integriert, die Sprache gelernt hat und sich engagiert. Das treffe längst nicht auf alle in Deutschland Asylsuchenden zu, so Frank Brettfeld.

Am Dienstag, 10. März, soll Lamin Darboe in der Greizer Ausländerbehörde vorsprechen. Man werde ihn dann erneut belehren, dass er ausreisepflichtig ist.

Als sichere Herkunftsstaaten gelten Länder, von denen der Gesetzgeber annimmt, eine politische Verfolgung finde dort nicht statt. Asylanträge von Menschen aus diesen Ländern werden in der Regel abgelehnt, sofern nicht besondere Umstände dagegen sprechen. Zuwanderer aus diesen Ländern können leichter abgeschoben werden.