Greizer Gästeführer stellen ihre Lieblingsorte vor

„Mein Lieblingsort ist die Himmelsleiter. Sie hat mich von klein auf begleitet und ich bin sie oft rauf und runter gegangen“, sagt Angelika Schinnerling. Für Gisela Peter sind es die Wege auf das Obere Schloss, die es ihr besonders angetan haben. Schon seit 64 Jahren ist sie als Bewohnerin des Geländes des Oberen Schloss immer wieder darauf unterwegs, kennt sie ganz genau.

Für Johanna Kühnast ist es der Naherholungsort Waldhaus, Jaqueline Bräunlich schwärmt von ihrem Wohnort seit 20 Jahren und neustem Greizer Ortsteil Neumühle, für Andrea Roth ist es die Alte Wache in Greiz, Kindheitserinnerungen verbindet Kerstin Fischer mit dem Gasparinentempel und Janett Heydrich nennt den Greizer Markt ihren Lieblingsort, wo sie viele Jahre als Verkäuferin stand.

Premiere in Greiz im März

Die Genannten und weitere sechs Greizer haben wenigstens zwei Dinge gemeinsam. Sie zeigen als Gästeführer der Tourist-Information Greiz Touristen und Einheimischen zum Teil schon seit vielen Jahren die schönen Seiten der Stadt und sie haben als Greizer natürlich auch ihre Lieblingsorte in der Stadt, an denen sie sich gerne aufhalten, Kraft tanken oder bei denen sie die Historie fasziniert.

Genau diese sollen nun im Fokus einer Veranstaltung stehen, die es so noch nicht in der Park- und Schlossstadt gab. Organisiert von der Tourist-Information Greiz wird im März zu „Auch Gästeführer haben ihre Lieblingsorte“ eingeladen

Entstanden sei die Idee, als man überlegte, was man zum diesjährigen Weltgästeführertag mit dem Motto „Lieblingsorte“ machen könnte, erklärt Corinna Zill, die die Information leitet. Zwar war dies auch wegen der Temperaturen nicht am 21. Februar, dem offiziellen Datum des Weltgästeführertages, möglich, doch die Idee blieb und führte zur Veranstaltung im März. Die Witterung und auch die Entfernungen zwischen manchen der Lieblingsorte war auch der Grund, warum man sich entschied, die Orte nicht direkt zu besuchen, sondern eine Bild-Wort-Präsentation mit Fotos zu gestalten. Sie sollen nun in der Textilschauwerkstatt im Unteren Schloss vorgestellt werden, verbunden mit den Geschichten der Gästeführer.

Zwei Ideen seien für die Auswahl der Orte der insgesamt 13 Gästeführer maßgeblich gewesen. Erstens: Es sollen auch welche dabei sein, die sonst nicht zum Standardrepertoire der angebotenen Führungen gehören. Schließlich soll es auch Neues zu entdecken geben, unbekanntere Winkel der Park- und Schlossstadt gezeigt werden.

Zweitens: Die persönliche Verbindung der Gästeführer zu den Lieblingsorten soll im Fokus stehen. Es soll um ihre Geschichte mit dem Ort gehen und was sie zum Teil seit Jahrzehnten damit verbindet. Auch das soll die Aktion von einer normalen Stadtführung unterscheiden und zu einer besonderen machen.

Karten für die Veranstaltung am 11. März, ab 17.30 Uhr, gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information. Ein Stehplatz kostet zwei, ein Sitzplatz vier Euro. Telefon: 03661/ 703 292.

Wer stellt was vor?

Andreas Münnich – Oberes Schloss, Schlossbrunnen

Gisela Peter – Zufahrtswege zum Oberen Schloss

Kerstin Fischer – Gasparinentempel

Almut Kaul – Pulverturm

Johanna Kühnast – Waldhaus

Sabine Künzel – Tal der Weißen Elster zwischen Greiz und Wünschendorf

Angelika Schinnerling – Himmelsleiter

Brunhilde Junghanns – Tunnelwappen

Janett Heydrich – Markt

Andrea Roth – Alte Wache

Brigitte Stange – Post

Konrad Wiedemann – Webschule

Jacqueline Bräunlich – Neumühle