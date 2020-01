Greizer Geplauder mit zwei zauberhaften, starken Frauen

Greiz. Es war ein unterhaltsamer Donnerstagabend, der auch Skeptiker hätte überzeugen können, mit der Veranstaltung nicht eine Lamadecke verkauft zu bekommen. Matthias Pohle, der als Moderator für den kranken Volker Schmidt vom Veranstalter Bürgerinitiative Weil wir Greiz lieben einsprang, stellte klar, dass dies keine Werbe- sondern eine Kennenlernveranstaltung sei. Und die war es.

Im Zentrum des Interesses standen zwei zauberhafte, engagierte und starke Frauen: Kerstin Koker und Susanne Linke. Ihr Engagement gilt nicht nur ihren beiden Unternehmen, dem „Outfit - der Männerladen“ und dem „Studio One“. Es gilt ihrer Stadt. Und auf die Frage, wo steht Greiz in hundert Jahren, waren sich beide einig: „Greiz ist eine schöne Stadt und hat viele tolle Läden, die Greizer sollten das erkennen und nutzen, dann würden auch mehr Menschen in die Stadt kommen“, sagte Koker. Dass die Stadtverwaltung unbürokratischer sein und neue Wege finden sollte, schob sie nach. Linke forderte mehr Mut, etwas zu machen. Leerstehende Läden gäbe es dafür genug.

Die beiden Frauen streiten leidenschaftlich für ihre Sache, das war an diesem Abend zu hören und beeindruckte die mehr als 20 Gäste. Kerstin Koker, die eher zurückhaltend wirkende Männerkleiderexpertin, und die sympathisch und leidenschaftlich agierende Friseurmeisterin.

Idee der Greizerinnen: Roter Teppich im Stall

Beide fanden über die Dekoration zusammen, die Susanne Linke für die Eröffnung ihres Studios benötigte und in Kerstin Koker gleich eine Seelenverwandte fand. Inzwischen haben beide mehrere Veranstaltungen gemeinsam organisiert, die immer etwas Besonderes seien und niveauvolle Unterhaltung böten.

Der Moderator berichtete davon, wie er beim Herrenabend mit dicker Zigarre durch das Studio wandelte und er erinnerte an die Aktionen im letzten Winterdorf, das auch in diesem Jahr ab 18. Dezember wieder stattfinden soll.

Ideen entwickeln die Frauen gemeinsam. So wurde die Modenschau im Rittergut eben im Stall zelebriert und ein roter Teppich ausgelegt. „Wir wollten keine Bespaßung für gelangweilte Frauen“, erzählte Susanne Linke unter Lachen. Es sollte ein Knaller für die Gäste werden.

Das Greizer Geplauder war diesmal auch ein Lustwandeln von einem Laden zum nächsten. Kerstin Koker berichtete über ihre Anfänge nach der Wende mit dem Schmuckkästchen und der Erkenntnis, dass der Markt wegbrechen kann. Ob beim Dekorationsgeschäft oder in der Versicherungsbranche, wo sie auch tätig war, „man muss auf den Markt reagieren“, weiß die heute 57-Jährige. Und sie tat es.

Seit August 2018 führt sie ihren Männerladen, in dem hauptsächlich Frauen einkaufen. Männer sind eine besondere Spezies, hätten meist keine Lust, ihren Blaumann aus- und einen Anzug anzuziehen. Deshalb böte Koker einen besonderen Service: Die Frauen könnten ohne Mann in den Laden kommen, aber mit Kleidung für ihn nach Hause gehen. In entspannter Atmosphäre sei es leichter, dem Gatten oder Lebensabschnittsgefährten das passende Outfit auszusuchen, meinte die Chefin.

Auch der kostenlose Änderungsservice dürfte etwas Besonderes sein. Mit drei Schneidereien arbeitet die Unternehmerin zusammen „Aber seien wir ehrlich, wenn ein Hemd für 50 Euro gekürzt werden muss, damit es in der Hose nicht staut, dann bleibt kaum was vom Erlös hängen.“

Mit Greizer Konzept französische Firma gebunden

Auch Susanne Linke denkt größer. Die Friseurmeisterin ist nicht nur Friseurin, ihr Konzept ist viel umfangreicher, es ist eine Einladung zu Urlaub und Entspannung - mit Tee zum Empfang, Düften, Handpeeling oder auch Massage.

Dass die junge Frau auch noch ihren Anspruch durchsetzen konnte, Pflege-. und Haarprodukte anzubieten, die man nicht anderswo kaufen kann, ist ihren Ideen zu verdanken. Eine französische Firma wählte sie aus, weil alles passte.

„Studio One“ ist eben kein üblicher Friseurladen, es ist eine Oase. Auch eine Oase des Frohsinns. Die Geschichten, die die junge Frau erzählen konnte über ihre fast vierjährige Zeit, waren einfach nur köstlich.

Mit dabei waren auch die fünf Mitarbeiter von Susanne Linke: „darunter endlich auch ein Mann“. Und hier gibt es ein weiteres Merkmal, das den Erfolg der beiden Frauen ausmacht: Kerstin Koker und ihre Mitarbeiterin Annett Model und auch Susanne Linke und ihr Team halten zusammen. Die Chefinnen könnten sich ihr Tun ohne die Mitarbeiter nicht vorstellen. „Glücklich und stolz“ sind sie.