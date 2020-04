Greiz. Geschäfte in Greiz haben Mund-Nasen-Masken zur Verfügung gestellt bekommen.

Greizer Geschäfte freuen sich über Unterstützung

Simone Weber vom Greizer Schmuckkästchen freute sich über die Lieferung von 40 Mund-Nasen-Masken, die ihr Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) für den Verkauf übergab.

Insgesamt verteilte Schulze am Freitagmorgen 400 dieser vom Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland (TITV) bereitgestellten Schutzmasken für den Verkauf an zahlreiche Geschäfte in der Greizer Alt- und Neustadt.

Den Textilforschern sei es wichtig gewesen, eine nachhaltige, waschbare Maske in Kombination mit einer hochwertigen Filtervlieseinlage und einem Nasenclip zur individuellen Einstellung zu entwickeln. 3000 Masken sind für die Greizer Bevölkerung vorgesehen.