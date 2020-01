Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Greizer Gewässerwart klärt Ursache des Fischsterbens

Zu einhundert Prozent sei er sich sicher, dass die toten Fische im Parksee in Greiz illegal entsorgt wurden. Gewässerwart Andreas Smuraj vom Greizer Fischereiverein Goldene Aue hatte am Montag Wasserproben an der Fundstelle am Ufer genau gegenüber des Schwanenhauses entnommen.

„Nitrit- und Nitratgehalt sind in Ordnung. Der Phosphatgehalt etwas erhöht. Das aber hat mit den toten Fischen zu tun“, sagte Smaruj auf Nachfrage. Er hatte auch zwei der kleinen toten Fische untersucht und Schlammablagerungen im Kiemenbereich gefunden, die Schleimhaut war zerstört. Das sei ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Tiere in einem abgelassenen Teich abgefischt worden seien. Sauerstoffmangel war die Folge. Hoffnung auf Beobachter der illegalen Entsorgung Auf der Sitzung des Fischereivereins Goldene Aue am Montagabend habe man beschlossen, Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten, sagte der Gewässerwart des Vereins. Die Vereinsmitglieder hätten aber die Hoffnung, dass sich doch noch jemand meldet, der den Vorgang beobachtet hat. Andernfalls würde die Sache leer ausgehen. Inzwischen trieben die toten Fische in Richtung Bachzulauf. Der Fischereiverein, der den Parksee betreut, hat das Abfischen des traurigen Fundes übernommen.