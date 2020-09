Greizer Handwerksbetrieb feiert 30-jähriges Bestehen

Axel Bunk, Betriebsleiter Bad & Heizung Sperber GmbH Greiz, erklärt die Fotos in der Badausstellung in der Weberstraße.

Es war der 8. Oktober 1990 als der Greizer Werner Heinig gemeinsam mit Manfred Sperber, Chef des Windischeschenbacher Unternehmens Bad & Heizung Sperber GmbH & Co. KG, den Vertrag zur Gründung der Sperber GmbH in Greiz unterzeichnete. Seither hat das Unternehmen seinen Sitz in der Weberstraße. Der Greizer Handwerksbetrieb ist ein Tochterunternehmen der Bad & Heizung Sperber GmbH & Co. KG. Das Mutterunternehmen feierte im vergangenen Jahr bereits sein 100-jähriges Bestehen.