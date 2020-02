Greizer Haushaltsplan liegt vor

Der Greizer Haushaltsplanentwurf für das laufende Jahr liegt vor, wie Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) auf Nachfrage sagt.

Am Mittwoch, 19. Februar, habe er den finanziellen Fahrplan für 2020 an die Stadträte verteilen lassen, der Plan liege in den Postfächern bereit. „Vorgesehen ist nun, in allen Ausschüssen darüber zu beraten“, so der Rathauschef, der hofft, dass der Haushalt in einer Sonderstadtratssitzung am 25. März beschlossen wird.

Greizer Schrottimmobilien im Fokus

Schulze nennt auch einige Schwerpunkte, zu denen Investitionen in Kindergärten und Digitalisierung der Verwaltung gehören. Auch die Schrottimmobilien einschließlich Abriss stehen im Fokus, besonders wichtig sei das Neuordnungskonzept Thüringer Hof.

Entwickelt werden soll zudem ein weiterer Gewerbestandort. Wie das Stadtoberhaupt sagt, soll auch ein „anspruchsvolles Flächennutzungskonzept“ erarbeitet werden, das ein neues Wohngebiet ermöglichen soll. Schließlich will man die bei der Eingemeindung versprochenen Investitionen in Neumühle umsetzen.

Alexander Schulze betont, dass die Umsetzung der Pläne nur bei konstruktiver Mitwirkung aller Stadträte und mit Unterstützung der Greizer möglich sei.