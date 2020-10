Es ist schon eine Tradition geworden, dass immer im Oktober der neue Greizer Heimatkalender erscheint – so auch in diesem Jahr.

Auch für die 26. Auflage des Heimatkalenders – die erste Ausgabe erschien 1996 – hat Herausgeber Volkmar Schneider wieder eine Reihe von Autoren um sich gesammelt, die mit ihren Beiträgen Licht in die Dunkelheit der Greizer Geschichte bringen wollen. Wichtig sei ihm dabei immer, dass es keine Nachbehandlungen von Themen seien, sondern stets neue Erkenntnisse im Fokus stünden.

Das ist auch bei der neusten Auflage wieder gelungen, die neben vielen historischen Fotos und dem bekannten Kalendarium am Anfang des Buches mit seinen geschichtlichen Kurzbeiträgen und dem Rückblick auf Greiz vor 225 Jahren eine Reihe von interessanten Beiträgen enthält.

Volkmar Schneider selbst hat sich zum Beispiel des Greizer Stadtgrabens angenommen, der aber weniger Wehrcharakter hatte, wie er bei den Recherchen feststellte, sondern vielmehr als Sammler für Abwasser diente. Unter den Höhepunkten im mehr als 200 Seiten starken Kalender ist der Beitrag von Gunter Siebert, der mit dem Greizer Reißberg beschäftigte und im sogenannten Greizer Bilderbogen laut Schneider zum ersten Mal einen zusammenfassenden Überblick zum Gebiet schrieb.

Auch dem Ziel, Persönlichkeiten vorzustellen und zu würdigen, die sich um Greiz verdient gemacht haben, wird der Heimatkalender gerecht. In eigenen Worten schildert etwa der ehemalige Geräteturner Siegfried Fülle, wie er seine drei olympischen Spiele inklusive Gewinn mehrerer Bronzemedaillen erlebte. Kindheitserinnerungen von Greizern, eine Sage, ein Text in Mundart gehören neben weiteren Texten zu den Beiträgen der Autoren, mit denen die Zusammenarbeit wieder sehr gut geklappt habe, so Schneider.

Der Heimatkalender ist in der Tourist-Information Greiz, im Buchhandel Bücherwurm, bei der Firma Tischendorf – die Medienpartner sowie in einschlägigen Einzelhandelsgeschäften für 10,50 Euro erhältlich.