Zu Besuch bei Familie Schewtschuk in Brest: Sigfried Groh aus Greiz, Rudolf Halbauer aus Clodra, Iwan und Nikolai Schewtschuk, Judith Schatz aus Greiz (von links) übergeben die Geschenke.

Greiz. Nach vielen tausend Kilometern auf der Straße sind die Helfer wieder in Greiz und haben viel zu berichten

Greizer Hilfstransport aus Brest zurück

Der Hilfstransport Greiz-Brest ist von seiner Tour nach Weißrussland erfolgreich zurückgekehrt, berichten die Organisatoren um den Vereinsvorsitzenden Ulrich Jetschke nun.

Ein Konvoi mit sieben Transportern, vollgepackt mit Hilfsgütern für behinderte Menschen und krebskranke Kinder mit ihren Familien, war am 4. Januar auf die lange Reise gegangen. Im Gepäck hatten sie viele Dinge, von einer Vielzahl an Gebrauchsgegenständen, Kleidung und haltbaren Lebensmitteln, die zuvor im Lager in der Greizer Oßwaldstraße von Spendern abgegeben wurden, bis hin zu Tee, Shampoo, Wurstkonserven und Weihnachtsgebäck, die verschiedene Firmen aus der Region vorher für die Bedürftigen gesponsert hatten.

Die Frauen des Hilfstransport-Vereins hatten alle Spenden liebevoll in gleichgroße Pakete verpackt, so dass jedes Kind zu den anderen Dingen noch ein Extrapaket erhalten konnte. Dazu kamen die Geschenke aus den Spendensammelaktionen der Krankenkasse DAK und beim ökumenischen Martinsfest sowie viele persönliche Patenpakete von Menschen aus Greiz, Beiersdorf, Langenwetzendorf, Plauen oder Zeulenroda-Triebes.

Großer Dank an alle Helfer

Auch viele Fahrräder sowie Ausstellungsvitrinen für die Behindertengruppe gingen mit auf die Reise, schreibt der Verein. Diese Vitrinen nutzen die Behinderten, um ihre Bastelarbeiten niveauvoll für den Verkauf anbieten zu können, auf dessen Erlöse sie angewiesen sind.

Drei Familien auf dem Land konnten sich über neue Bohrmaschinen freuen, die ebenfalls gesponsert wurden. Zudem wechselten einige Rasenmäher den Besitzer.

Während des Aufenthalts in Brest besuchten die Vereinsmitglieder auch einige neu erkrankte Kinder. Bei einer Veranstaltung im neu errichteten Puppentheater der Stadt überreichten weißrussische Firmen und Vereine hochwertige Geschenke an die Brester Kinder. „Schön, zu erleben, dass sich die weißrussische Bevölkerung auch gegenseitig hilft“, schreibt der Vorsitzende Jetschke stellvertretend für die Vereinsmitglieder.

Die schwerkranke Xenja beim Auspacken der gespendeten Geschenken Foto: Ulrich Jetschke

Am letzten Tag, der in Brest verbracht wurde, gab es noch einen großen Grund zur Freude für die Helfer des Hilfstransports. Die Abteilung Kindersozialarbeit der Stadt Brest übergab den Mitreisenden eine Auszeichnungsurkunde, mit der ihnen für die Mühen, Anstrengungen und ihre Geduld gedankt wurde.

„Trotz großer Freude, die wir bringen durften, berührte uns das Leid von Familien mit schwerstkranken Kindern wiederum tief“, so Jetschke. „Auch in diesen Weihnachtstagen zeigte sich manches schlimmes Schicksal, bei dem man nur noch die Hand geben kann und ein stilles Gebet spricht!“

Zum Transportteam, das sich auf den Weg nach Brest machte, gehörten: Friedemann, Judith und Mathies Schatz, Thomas Scheffel, Jürgen Oettler, Kai Dittman, Alexander Rost, Rene Wehlage, Sigfried Groh, Gerhard Jalowski, Rudolf Halbauer und Ulrich Jetschke.

Der Verein möchte sich bei allen Unterstützern und Geldgebern bedanken, den Kirchen und Lkw-Mietfirmen, den vielen Firmen und Privatpersonen, die etwas gaben, sowie bei den Landrätinnen aus Greiz, Martina Schweinsburg (CDU), und Schmalkalden-Meiningen, Peggy Greiser (parteilos). Sie hatten sich persönlich für den Hilfstransport eingesetzt, als es kurz vor der Abreise noch Probleme mit den Papieren eines Fahrzeuges gab, das in Schmalkalden-Meiningen angemeldet war.