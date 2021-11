Greizer Hilfstransport bittet um Unterstützung

Vereinsmitglied Ursula Schott sortiert unter anderem Spielzeug für die schwerkranken Kinder in Belarus.

Greiz. Im Januar ist die nächste Tour nach Belarus geplant, um dort krebskranken Kindern und ihren Familien zu helfen.

Der Hilfstransport Greiz-Brest bittet um die Hilfe der Greizer, um auch im nächsten Jahr die schwerkranken Kinder und Familien in Belarus/Weißrussland unterstützen zu können.

Auch wenn die Nachrichten aus Belarus und die sich fortsetzende Corona-Pandemie keine guten Vorzeichen seien, wie der Vorsitzende Ulrich Jetschke schreibt, planen die Mitglieder zumindest derzeit den nächsten Besuch in der Region Brest in zwei Monaten, bei dem man mit den mitgeführten Spenden Freude und Zuversicht zum russischen Weihnachtsfest bereiten will.

Getreu dem Motto „Nach der Hilfstour ist vor der Hilfstour“ beschäftige man sich seit der Rückkehr von der vergangenen Tour im Juni 2021 mit der Vorbereitung für die Wintertour, schreibt Jetschke weiter. Fast 200 Pakete, gepackt von der Greizer Frauengruppe und den Beiersdorfern, stapeln sich bereits im Lager, dazu kommen zahlreiche private Paketspenden.

Weihnachtspakete werden im Januar gepackt

Die Männer des Vereins trugen in den vergangenen Wochen angebotene Möbel, technische Geräte, Fernseher und Fahrräder zusammen. Alles muss sortiert, aufbereitet, zerlegt, verpackt und beschriftet werden. Am Ende kommt eine Ladung für sechs bis sieben Fahrzeuge mit je zwei Tonnen Ladegewicht plus zwölf Raummeter fassenden Anhängern zusammen.

Anfang Januar müssen nochmals circa 130 Pakete mit Süßigkeiten, Konserven, haltbaren Lebensmittel, Hygieneartikeln, Zahncreme, Shampoo, Seife, Bürsten und mehr – die Weihnachtspakete für die krebskranken Kinder – geschafft werden. Der Verein bittet Firmen, Vereine, Kirchgemeinden, Privatpersonen und Familien, ihm mit solchen Spenden zu helfen. Aktuell sei vor allem die Nachfrage bei Gefrierschränken groß, auch Elektrowerkzeuge (Akkuschrauber, Flex, Sägen etwa zur Brennholzgewinnung) würden benötigt.

Nicht zuletzt müssen die Ehrenamtlichen den Transport auch finanziell absichern. „Wir freuen uns über jede Zuwendung – größere und auch kleine –, mit deren Hilfe wir unsere Arbeit im Sinne der Humanität und der Nächstenliebe bei der Tour im Januar 2022 fortsetzen können“, so Jetschke. Zugleich bedanke man sich noch einmal bei den zahlreichen Unterstützern und Spendern der vergangenen Jahre.

Sachspenden und persönliche Pakete können am Samstag, 11. Dezember, von 9 bis 12 Uhr und am Montag, 27. Dezember, von 14 bis 17 Uhr im Greizer Lager Oswaldstraße 31 abgegeben werden.

Spendenkonto: IBAN DE89 8304 0000 0773 5780 00, Commerzbank Greiz, „Hilfstransport Brest“