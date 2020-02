Greizer ist Chef-Pfleger der Gewässer der Region

André Kanera ist der Geschäftsführer des neu gegründeten Gewässerunterhaltungsverbands Weiße Elster/Weida, der sich seit 1. Januar um die Pflege von Flüssen und Bächen in der Region kümmert.

Kanera hat bislang in Gera als Laborleiter gearbeitet, war für Mikrobiologie zuständig. Untersuchungen von Gewässern gehörten zu den Aufgaben, ebenso wurden für Zweckverbände technische Aufträge erledigt. „Mit Anfang 40 habe ich mir überlegt, ob ich in dieser Richtung weiter machen will“, sagt der Diplomingenieur. André Kanera wollte sich verändern und bewarb sich beim Gewässerunterhaltungsverband. Der 41-Jährige habe mit seiner Erfahrung, auch im kaufmännischen Bereich, überzeugen können. Positiver Nebeneffekt für den Greizer: „Ich könnte jetzt auf Arbeit laufen.“ Das ist fürs Familienleben – er ist verheiratet und hat zwei Kinder – natürlich viel schöner.

700 Flusskilometer im Verbandsgebiet

Obwohl Gewässerunterhaltung Neuland für ihn ist, bringe er die entsprechenden Voraussetzungen mit. Nicht nur durch seine Tätigkeit als Laborleiter, sondern auch, weil er gelernter Forstwirt ist. Das komme ihm bei der Pflege der 700 Flusskilometer im 70.000 Hektar großen Verbandsgebiet, die er zu organisieren hat, zugute.

Finanziert werden soll die Gewässerunterhaltung zu 100 Prozent vom Land.

Klar getrennt von dieser Aufgabe ist die Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen. Dafür müssen die Gemeinden zahlen. Wie hoch der Betrag sein wird, hängt davon ab, wie viele solcher Anlagen es gibt. Die müssen erst noch erfasst werden, ein Kataster gibt es noch nicht.

Dritte Aufgabe des Verbands ist die Entwicklung der Fließgewässer, für den Ausbau soll es Fördermittel geben.

Zwei Pflegeteams sollen gebildet werden

Erstellt werden muss nun ein Gewässerunterhaltungsplan, festgelegt werden muss, wo zuerst eingegriffen werden muss. „Dabei werde ich natürlich mit den Gemeinden kommunizieren“, so Kanera. Entsprechende Fragebögen seien an die Gemeinden gegangen, eine Tour durchs Verbandsgebiet habe der Geschäftsführer gemacht. „Es läuft langsam an“, sagt er.

Bereits eingestellt ist Verbandsingenieur Sebastian Weigand. Ab 1. April sollen vier Flussarbeiter beschäftigt werden, hat sich André Kanera vorgenommen. Die sollen in zwei Mannschaften aufgeteilt werden: Team Forst und Team Bagger. Die einen kümmern sich um Bäume und Sträucher an den Gewässern, die anderen beispielsweise ums Entschlämmen. „Wir brauchen also mindestens einen Forstarbeiter und einen Baumaschinenführer“, so Kanera. Nicht nur personell muss sich der Verband auf die Arbeit vorbereiten. Autos und Werkzeuge müssen beschafft und natürlich konkrete Maßnahmen festgelegt werden. „Wir können nicht einfach so an ein Gewässer gehen und eine Kopfweide schneiden“, sagt André Kanera und spricht damit schon das nächste Thema an.

Bevor die Gewässerpfleger ihrer Arbeit nachgehen können, müssen Kanera und sein Team sich mit verschiedenen Ämtern abstimmen, etwa Naturschutz-, Wasser- und Fischereibehörde. Darüber hinaus sind auch Absprachen mit Wasserzweckverbänden, von denen es im Verbandsgebiet vier gibt, zu treffen.

Dankbar ist Verbandsvorsteher und Greizer Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) für die Unterstützung durch den Zweckverband Taweg. Über ihn laufe die Buchhaltung des Gewässerunterhaltungsverbands, so dass Letzterer keinen kaufmännischen Mitarbeiter einstellen muss. Darüber hinaus hat der Taweg eines seiner Gebäude in der Goldenen Aue, das ehemalige Readymix-Haus, zur Verfügung gestellt. Das Gebäude, in dem die Gewässerpfleger nun sitzen, stand bislang leer, wurde lediglich mitunter als Lager genutzt.