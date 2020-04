Erinnerung an coronafreie Zeiten: Die Münchener Krautrock-Jazzband „Embryo“ gastierte im vorigen Jahr zur 20. Auflage des Greizer Jazzwerks in der Kulturgarage des Vereins Alte Papierfabrik. Für dieses Jahr stellt das JazzWerk seine Produktion vorübergehend ein.

Greiz. Einen kleinen Trailer soll es dennoch geben. Jazzwerk-Orchester will man über das Jahr retten.

Greizer Jazzwerk fällt in diesem Jahr aus

Das 21. Greizer Jazzwerk fällt aus. Der Vorstand des Greizer Theaterherbstes, der das vom 14. bis 17. Mai geplante Festival organisiert, habe die Entscheidung getroffen, die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie und aus Rücksicht auf die Gesundheit von Künstlern, Mitwirkenden und dem Publikum abzusagen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wir haben bis zuletzt gehofft und gebangt, aber die gegenwärtige Situation lässt keine andere Entscheidung zu“, sagt der künstlerische Leiter Roland Weise. Versucht werden soll, die von Christoph Modersohn aus Dresden geleitete musikalische Werkstatt, das Jazzwerk-Orchester, über das Jahr zu retten. „Wenn Proben wieder möglich, behördlich erlaubt und für die Beteiligten risikofrei sind, könnte das Orchester sie wieder aufnehmen – und vielleicht im Herbst Premiere feiern“, sagt Weise. Ganz leer sollen die Jazz-Fans allerdings nicht ausgehen.

Geplant sei, einen mehrminütigen Trailer zu erstellen. In diesem werde älteres Videomaterial von den Künstlern und Bands zusammengestellt, die 2020 auftreten sollten. Der Trailer soll dann unter anderem über die Internetseite des Theaterherbstes zu sehen sein. Das Programm sah vor, dass das Festival von Tuya Klangwerk und dem Greizer Kantor Ralf Stiller in der Stadtkirche St. Marien eröffnet werden sollte. Als weitere Gäste sollten die Schweizer Pianistin Gisela Horat, die Metajazzband Glotze, das Jazz-Rock-Folk-Quartett Le Gimp, das Clemens-Gutjahr-Trio sowie das Trio Lammel/Lauer/Bornstein begrüßt werden.

„Vielleicht können wir mit dem Trailer einen Einblick in das geben, was wir vorhatten – und vielleicht können wir den Künstlern so etwas Aufmerksamkeit verschaffen“, sagt Weise. Es werde versucht, die eine oder andere Formation aus 2020 im kommenden Jahr erneut einzuladen. Der Theaterherbst bedauert die Entwicklung sehr und fühlt mit den anderen Kulturinitiatoren, Vereinen und Künstlern mit, die ähnlich schwerwiegende Entscheidungen treffen müssen.