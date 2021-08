Greizer Judoka freuen sich über neue Matten

Greiz. Nach 16-monatiger Zwangspause ist der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen worden.

Große Freude beim Greizer Judoclub: Endlich ist wieder Kontaktsport möglich und pünktlich zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs dürfen sich die kleinen und großen Judoka über neue Matten freuen.

Anschaffung durch Fördermittel möglich

Wie der Präsident des Greizer Judoclubs, Richard Glagau, berichtet, wurde diese Anschaffung zum einen durch Fördergelder und zum anderen durch Eigenleistung des Vereins möglich. Daher geht ein großer Dank an das Land Thüringen für die großzügige Unterstützung und natürlich auch an den ehemaligen Vorstand des Vereins, der über viele Jahre so gut gewirtschaftet hat, dass jetzt die nötigen finanziellen Mittel vorhanden waren.

Wie alle Sportvereine, war auch der Greizer Judoclub durch die Corona-Pandemie stark eingeschränkt, denn Judo war als Kontaktsport weit über ein Jahr lang verboten.

Das war speziell für die Kinder sehr hart, denn ihnen fehlte nicht nur die sportliche Betätigung, sondern auch die Gemeinschaft mit Freunden und Trainern.

Die Judoka versuchten, sich mit Ausdauertraining, Radfahren und Athletik fit zu halten und so wenigstens etwas Sport zu treiben.

An dieser Stelle bedankt sich der Verein bei allen Mitgliedern, die dem Judoclub auch in diesen schwierigen Zeiten die Treue gehalten haben und den Verein weiter unterstützen.

Greizer Schlosspokal soll ausgerichtet werden

Im Jahr 2021 konnten aufgrund der Corona-Pandemie bislang keine Wettkämpfe stattfinden, der Greizer Judoclub hofft aber, dass bald wieder Wettkämpfe möglich sein werden, und dann soll natürlich auch der Greizer Schlosspokal wieder ausgerichtet werden, um speziell den kleinen Judoka die Möglichkeit zu geben, die erlernten Techniken unter Wettkampfbedingungen zu erproben.