Greizer Jugendclub soll verkauft werden

Seit dem 1. Januar 2019 steht der ehemalige Jugendclub Spektrum in Greiz-Pohlitz leer, nachdem der Kinder- und Jugendverein Römer die Trägerschaft gekündigt hatte. Nun will die Stadt das Gebäude veräußern.

Im Amtsblatt der Stadt Greiz wird das Objekt in der Juri-Gagarin-Straße nun zum Verkauf angeboten. Laut der Beschreibung beläuft sich die Größe des Grundstücks auf rund 1900 Quadratmeter. Haben will die Stadt für die Immobilie 80.000 Euro und ein Nutzungskonzept. Bis zum 28. Februar läuft die Frist, bis zu der sich Interessenten melden können.

Das Ende des Jugendclubs Spektrum kam Ende 2018 überraschend und es war eine chaotische Geschichte vorausgegangen. Im Juni 2018 hatte der Römer die Trägerschaft über das Spektrum gekündigt, es sich aber schnell wieder anders überlegt. Im Oktober 2018 hatte man die Kündigung zurücknehmen wollen, da war es aber schon zu spät: Sie war in dem Moment gültig geworden, in dem sie im Rathaus eingegangen war. Das Aus des Jugendclubs war damit besiegelt, der neue ehrenamtliche Vorstand war erst im November 2018 ins Amt gekommen, konnte nur noch reagieren.

Nach einer Versammlung im Dezember 2018, bei der die Situation öffentlich mitgeteilt wurde, schloss der Jugendclub Anfang 2019 seine Pforten. Der Wunsch zur Versammlung, mit einem neuen Konzept für den Club durchzustarten, scheint sich nicht erfüllt zu haben. Mit dazu beigetragen hat vielleicht, dass sich auch das Freizeitverhalten der Jugendlichen verändert hat, der Jugendclub in den letzten Jahren seines Bestehens mit wenigen Besuchern unter 18 Jahren kämpfen musste. Seit Januar 2019 steht das Gebäude nun leer, die Jugendarbeit in Pohlitz wurde seitdem umgestaltet. Der Streetworker, der vorher in Pohlitz seinen Sitz hatte, agiert inzwischen aus dem Jugendclub 2000 in Greiz.

Eröffnet hatte das Spektrum im Jahr 1985, damals als Diskothek. Zum Jugendclub wurde es nach der Wende. In diesem Jahr hätte das Spektrum sein 35. Jubiläum gefeiert.