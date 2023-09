Greizer Kino-Flohmarkt wird zum vollen Erfolg

Greiz. Traditionell wird der Erlös in dieser Woche einer sozialen Einrichtung der Stadt überreicht.

Suzanne Zschegner, Annika Rose und Lucy Zschegner waren am Sonntagnachmittag im Greizer Kino UT 99 auf der Suche nach Plakaten ihrer Lieblingsfilme. Die vielen Kino-Fans stöberten vor allem in der Auswahl von 188 größeren und 437 kleineren Exemplaren, die im Foyer ausgestellt waren. Am beliebtesten waren die Plakate der Kinderfilme, die jetzt so manches Kinder- oder Jugendzimmer schmücken. Die Mitarbeiter des Kinos waren von dem großen Zuspruch in diesem Jahr überrascht. Insgesamt wurden 200 Plakate zu erschwinglichen Preisen verkauft. Traditionell wird der Erlös noch diese Woche einer sozialen Einrichtung der Stadt überreicht.