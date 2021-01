Greizer Kreisrat Bergner will mehr Zeit für Berufsschulpläne

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Nachdem das Thüringer Bildungsministerium angekündigt hat, festzulegen, an welchen staatlichen Berufsschulen die Berufsausbildung eingestellt wird, sollte es bis 31. März kein Einvernehmen der Landkreise zu Schließungen geben, fordert Landtags-Vizepräsident und Greizer Kreisrat Dirk Bergner (FDP), der kommunalen Familie mehr Zeit einzuräumen.

Nachdem die sich die meisten Schulträger – auch in Greiz – überwiegend ablehnend zu den von der Landesregierung vorgelegten Plänen für das künftige Berufsschulnetz geäußert hatten, habe das von Helmut Holter (Die Linke) geführte Bildungsministerium "den Landrätinnen und Landräten das Messer auf die Brust gesetzt und eine Einigung bis Ende März 2021 verlangt. Anderenfalls, so die Drohung, werde das Ministerium entscheiden", so Bergner. Das dürfe aber nicht über das Knie gebrochen werden.

In der Vergangenheit hatte sich auch die Greizer Landrätin, Martina Schweinsburg (CDU) kritisch zu den Plänen der Landesregierung geäußert und angekündigt, dass sie für die Berufsschulstandorte in Greiz kämpfen wolle. Am Berufsbildungszentrum „Ernst Arnold“ Greiz-Zeulenroda sieht man den Fortbestand der Ausbildungsberufe Koch/Köchin, Tischler/Tischlerin, Bürokaufmann/-frau akut gefährdet, da dort die geforderten Mindestklassengrößen nicht erreicht werden.

Bergner fordere die Landesregierung zu einem vernünftigen Dialog mit den Landräten auf. Thüringen sei ein in weiten Teilen strukturschwaches, ländlich

geprägtes Bundesland. Es mache keinen Sinn sich bei der Entwicklung des Landes auf drei, vier Leuchttürme zu konzentrieren. „Überall in Thüringen leben Menschen, überall in Thüringen müssen sie die Möglichkeit zu Bildung, Ausbildung und Ausübung eines Berufes haben. Vielleicht geht das aber nicht mit einem Bildungsminister im Homeoffice im fernen Schwerin. Noch dazu mit einem, der aus seiner Arbeit als Minister in Mecklenburg-Vorpommern nicht gerade als Förderer des ländlichen Raums bekannt ist", kritisiert er.