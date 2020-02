Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Greizer Kreistag tagt Dienstag: Krankenhaus auf Tagesordnung

Die nächste Kreistagssitzung, die für den Dienstag, 3. März, angekündigt ist, verspricht lang und kontrovers zu werden. Gleich mehrere Tagesordnungspunkte werden sich mit der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH beschäftigen, die in finanziellen Schwierigkeiten ist.

So soll unter anderem der Jahresabschluss der GmbH für 2018 beschlossen werden. Es war das zweite Jahr, aus dem bekannt ist, dass die GmbH große Verluste schrieb. Auch der Aufsichtsrat soll für diesen Zeitraum entlastet werden – sowohl für die Kreiskrankenhaus Greiz GmbH als auch für die in Schleiz und für die des Medizinischen Versorgungszentrums der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH-Poliklinik Greiz GmbH.

Zudem werden in der Tagesordnung erste Schritte deutlich, wie man die angeschlagene GmbH retten will. So abgestimmt werden, ob die Kreiskrankenhaus Ronneburg – Fachklinik für Geriatrie GmbH der Krankenhaus GmbH einen Kredit gewähren soll. Dazu will man die Daseinsvorsorge Greiz GmbH an die Krankenhaus-GmbH veräußern und den Aufsichtsrat der Daseinsvorsorge auflösen. Für die Krankenhaus-Gesellschaft soll zudem der Unternehmensgegenstand und der Gesellschaftervertrag geändert und die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder neu geregelt werden. Für Diskussionen wird voraussichtlich auch sorgen, dass man den Geschäftsführer, Ralf Delker, vom Paragraf 181 des Bürgerlichen Gesetzbuches befreien will. Dieser verbietet sogenannte Insichgeschäfte.

Die Zukunft der medizinischen Einrichtung ist nicht das einzige Thema, das im Kreistag ansteht. Die Jahresrechnung 2018 des Landratsamtes soll beschlossen und über die Verwendung der Investitionspauschale 2020 nach dem Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2020 bis 2024 entschieden werden.

Zudem stehen zwei Anträge von Kreistagsfraktionen an: Die AfD-Fraktion hat einen zu den Planungszielen der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen. Die Linke beantragt, eine Digitalisierungsstrategie für den Kreis zu erarbeiten.

Das Krankenhaus Greiz und das dazugehörende Schleizer Krankenhaus stehen auf der Kippe. Wir berichten hier über die weiteren Schritte sowie ob und wie die Kliniken gerettet werden können.

Der Kreistag tagt am 3. März in den Förderschule der Lebenshilfe in Weida, Gräfenbrücker Straße 6a. Der öffentliche Teil beginnt um 18 Uhr.