Greizer Landrätin bittet um Spenden für Flutopfer

Greiz/Zeulenroda-Triebes/Heinsberg. Landkreis pflegt schon länger Kontakte in das nun schwer vom Hochwasser getroffene Gebiet.

Der Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen ist gewiss allen noch gut in Erinnerung als bundesweit erster Corona-Hotspot im Frühjahr 2020, schreibt das Landratsamt Greiz in einer Mitteilung.

Jetzt sind Teile des Landkreises, speziell fünf Gemeinden, von der Hochwasserkatastrophe betroffen. „Auch wenn der Landkreis aktuell nicht so im medialen Fokus steht wie etwa das Ahrtal sind auch diese Menschen auf Unterstützung angewiesen. Uns allen ist sicherlich noch gut im Gedächtnis, wie das Hochwasser 2013 bei uns gewütet hat und welche Schäden es anrichtete“, wird die Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) zitiert.

„Ich weiß, dass auch viele Menschen im Landkreis Greiz gern helfen möchten. Zurzeit laufen ja eine ganze Reihe von Spendenaktionen überall in Deutschland. In dankbarer Erinnerung an seinen Rat und moralischen Beistand, als Greiz Corona-Hotspot war, habe ich den Kontakt zu meinem Heinsberger Amtskollegen, Herrn Landrat Stephan Pusch [CDU – Anmerkung der Redaktion], gesucht und nachgefragt, welche Hilfe für die dortigen Hochwasseropfer die beste wäre.“ Dabei sei ihr mitgeteilt worden, dass Geldspenden aktuell die beste Hilfe seien, die man den betroffenen Bewohnern zukommen lassen kann. Sachspenden seien gut gemeint, derzeit aber allein aufgrund mangelnder Lagermöglichkeiten nicht praktisch.

„Die Spenden, so wurde mir versichert, kommen eins zu eins bei den hochwassergeschädigten Bürgern an“, so Schweinsburg.

Die im Landkreis Heinsberg aktive Hilfsorganisation „HS – ein Kreis hilft e.V.“ hat ein Spendenkonto eingerichtet: IBAN DE71 3125 1220 0000 0315 00 bei der Kreissparkasse Heinsberg. Stichwort: „Fluthilfe“.