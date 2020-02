Greizer Lessingschule will Umweltschule werden

Nicht erst seit der Fridays-For-Future-Bewegung ist klar, dass das Thema Natur- und Umweltschutz auch in den Klassenräumen der Region eine große Rolle spielt. In der Lessingschule in Greiz will man nun sogar einen Schritt weiter gehen und die Bildungseinrichtung zu einer Umweltschule machen.

Schon seit fast zwei Jahren läuft die Bewerbungsphase dafür. Enden soll sie am 31. März, wie die Lehrerin Ina Neubert erzählt. Die Idee sei vom Naturschutzbund (Nabu) Greiz gekommen, als ein Vertreter des Bundes auf das Krötenschutzprojekt aufmerksam wurde, das an der Schule initiiert wurde. Ziel war und ist es, die Kröten an der dichtbefahrenen Straße zwischen Mohlsdorf und Greiz während der Wanderung zu schützen. Die Schüler hatten dafür einen Krötenschutzzaun aufgebaut und die Tiere auch täglich zweimal außerhalb der Unterrichtszeiten von der einen Straßenseite auf die andere transportiert. Das Projekt soll schon bald eine Fortsetzung finden.

Doch es hat längst weitere Wurzeln geschlagen, die im Zusammenhang mit der Bewerbung eine Rolle spielen und sowohl im Unterricht als auch außerhalb durchgeführt werden, wie Neubert erzählt.

Nistkästen für Vögel in Greiz

So habe sie zum Beispiel in ihrem Biologieunterricht die wirbellosen Tiere stärker in den Fokus gestellt, die sonst nur sehr knapp behandelt würden. Zudem will man das Experiment mit den Distelfaltern wiederholen. Die Schüler sollen dabei die Falter aus Raupen großziehen, um zum Beispiel die Metamorphose nicht nur theoretisch zu erlernen. Selbstverständlich werden die Tiere danach in die Freiheit entlassen.

Verbunden wird das Ganze auch mit anderen Fächern, etwa dem Werken. Nistkästen für Vögel wurden gebaut und unter anderem auf dem Schulgelände aufgestellt. In einer Projektwoche entstanden Insektenhotels, die beispielsweise für Bienen auf dem Kreisel in Greiz aufgestellt wurden. Der kleine Schulhof wurde so gut es ging begrünt und Blumensamen eingebracht – auch das soll vor allem Insekten helfen. Ein kleines Kräuterbeet entstand, dessen Produkte nun wiederum in der Schulküche und in der Arbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft Verwendung finden. Bei einem Käseherstellungs-Workshop lernten die Schüler, wie aus Milch Käse wird, für Kräuter gab es ein ähnliches Projekt.

Den größten Schritt hat man aber wahrscheinlich bei der Müllvermeidung gemacht. Die Schülerfirma McLessing zum Beispiel, die sich zweimal in der Woche der Pausenversorgung annimmt, benutzt mit einer Ausnahme nur noch Mehrweggeschirr. Die Ausnahme sind bisher die Milchshakes, die noch in Plastikbehältnissen abgefüllt werden, da Glas zu viele Unfallrisiken mit sich brächte. Aber auch hier sei man noch auf der Suche nach einer Lösung, hat schon ein Pfand- und ein Bonussystem eingeführt, bei dem belohnt wird, wer sein eigenes Trinkgefäß zur mehrmaligen Benutzung mitbringt. Das habe zwar noch nicht den erwünschten Erfolg gehabt, man wolle aber weiterhin Ideen suchen.

Auch aus der Schülerfirma heraus entstand der Wunsch, in der ganzen Schule den Müll zu trennen, so wie es in der Schulküche schon normal ist. Etagenweise wurden Behältnisse angeschafft, in denen nun Plastik, Papier und Co. getrennt werden. Schüler fanden sich, die freitags nach der Schule oder wann immer es nötig ist, die Behältnisse in die großen Tonnen entleeren und zur Not auch noch einmal sortieren. „Man braucht nicht viel Zeit dafür. In fünf Minuten ist da viel gemacht und man hat etwas Gutes getan“, sagt beispielsweise die Siebtklässlerin Lucy Heller und erhält Zustimmung von ihren Klassenkameradinnen Zoey Meyer und Janett Marquardt.

Gerne würde man die Trenncontainer auch noch in den Klassenräumen aufstellen. Leider sei das aber eine Geldfrage, sagt Neubert und hofft nun, dass sich vielleicht ein Sponsor findet, der die Kosten übernehmen könnte.