Am 1. Januar wird in Greiz das Wanderjahr eröffnet

Am 1. Tag des neuen Jahres sind die Greizer Wanderfreunde zu einer öffentlichen Wanderung eingeladen. Start ist um 9.30 Uhr am Vereinshaus des Wandervereins in der Greizer Carolinenstraße. Wanderleiter Dieter Kaul führt die Teilnehmer durch den Greizer Park, über die Waldstraße zur Schleuse und dem Tempelwald mit schönem Blick auf die Stadt.