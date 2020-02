Über eine Spende in Höhe von 1111 Euro vom Greizer Lions Club freuen sich die Kinder und Leiterin des Greizer Kinderheims.

Greizer Lions spenden ans Kinderheim

Die Jugendlichen Anna (3. v. l.) und Sören Weber sowie Marie Sophie Murenz (r.) vom Greizer Kinderheim Walter Riedel freuten sich riesig, als sie einen Scheck in Höhe von 1111 Euro von den Vorstandsmitgliedern des Lions Club Ivonne Zscherper (2. v. l.) und Wilhelm Wüstner überreicht bekamen. Die Leiterin der Einrichtung, Kerstin Walter (l.), bedankte sich für die Spende, die für die Anschaffung von Fitnessgeräten im Außenbereich, für weitere Freizeitaktivitäten, Ausfahrten und Ferienlager Verwendung finden wird. Das Geld wurde von den Lions durch den Getränkeverkauf in ihrem Stand auf dem Greizer Weihnachtsmarkt erwirtschaftet. 14 Kinder und Jugendliche werden gegenwärtig in dieser Einrichtung betreut. Hinzu kommen noch zwei Jugendliche, die aufgrund ihres Alters auf ein künftig eigenständiges Leben vorbereitet werden.