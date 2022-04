Greizer Lions wählen neuen Vorstand

Greiz. Auch die Vorhaben für dieses Jahr wurden geplant, zu denen wieder der Adventskalender gehören soll.

„Mehrere gute Nachrichten konnte die Präsidentin des 40 Mitglieder zählenden Greizer Lions Club, Ivonne Zscherper, anlässlich der Jahreshauptversammlung samt Vorstandswahl abschließend verkünden“, teilte der Club nun mit.

Zuerst: Zscherper wird für ein weiteres Jahr die Präsidentin der Greizer Löwen bleiben. Dem Vorstand gehören nach der Wahl weiter der erste Vizepräsident Holger Steiniger, der zweite Vizepräsident Udo Freier, Club-Sekretär Wilhelm Wüstner, Schatzmeister Andreas Beierlein, Past-Präsident Thomas Schäfer, Clubmaster Sven Heisig, Holger Palm für die Drogen- und Suchtprävention sowie Christian Freund für Öffentlichkeitsarbeit an.

Den Bereich Jugend und Lions begleitet Jens Schott. Revisoren sind Reinhilde Limmer und Thomas Stein. Dem Förderverein gehören Jörg Hierold, Jens Schott und Andreas Beierlein an.

Doch es ging auch um die geplanten Aktionen für dieses Jahr. So soll beispielsweise der erfolgreiche Adventskalender erneut aufgelegt werden. Über die Höhe der Auflage werde noch entschieden, denn die über 1000 Kalender aus dem Vorjahr seien schnell vergriffen gewesen. Zudem wolle man die Preise noch hochwertiger gestalten.

Spenden für Suchtberatung und Sportplatz-Revitalisierung

Der Reinerlös soll aber wieder sozialen Zwecken zugute kommen. Erst kürzlich habe die Suchtberatung des Diakonievereins von Vorstandsmitglied Sven Heisig und Mitglied Christian Tischendorf die Hälfte des Reingewinns aus dem Verkauf 2021 erhalten – 1355 Euro. Sven Heisig habe die Summe aus eigener Tasche auf 1500 Euro aufgerundet. Die gleiche Summe ging nach Reudnitz für die Revitalisierung des Mehrzweckgebäudes am Sportplatz.

Beteiligen will man sich wieder am Park- und Schlossfest mit einem Cateringstand an der Baderei. Der Reinerlös soll der Feuerwehrjugend zugute kommen, falls der Wettkampf der Feuerwehrkinder anlässlich der Festtage wieder ausgetragen wird sowie den „Tanzmäusen“ von „Tanz(un)art“ der Kreismusikschule Bernhard Stavenhagen.